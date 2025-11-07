才贏10萬不出金！賭客怒檢舉4億金流博弈網站 「沒品」下場慘了

警方循線上門查緝博弈網站。（警方提供）

有夠沒品的博弈網站！台中市何姓男子經營線上博弈網站，號稱「贏錢馬上出金」，卻爆出賭客僅贏10萬元竟不出金，賭客怒向警方檢舉，意外讓經營一年半、賭資金流高達4億元的跨國博弈集團原形畢露，台中市刑大經長期蒐證，最終持搜索票破門逮人查扣贓證物，而該案也在近日依賭博、詐欺等罪偵結起訴。

台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，31歲何男租屋開設博弈機房，專門架設伺服器並招募人手經營網站，主打兩條線經營模式，中國賭客透過某體育網站下注運動賽事，台灣玩家則在另個娛樂城網站下注博弈遊戲，兩站月進出金額高達2000萬元，平均月獲利破百萬，經營至今賭資金流逾4億元。

經查，該網站為吸引賭客，派員混入各大運動直播間，以「陪聊」、「交友」之名拉客，再假稱網站擁有百萬會員與出金保障，誘使賭客儲值下注，但小錢會照匯、贏太多就「拖單」，以系統維修、資料核對等理由敷衍延遲，此次就是有賭客僅贏了10萬元卻遲遲收不到錢，一怒之下檢舉，才讓警方掌握情資。

行動當日，專案小組持搜索票衝進南屯某社區住處，現場連同何男等12名嫌犯全數落網，並查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元與帳冊等證物，警方也發現，該集團還在求職網站刊登「文書助理」與「客服打字員」職缺，引誘不知情求職者加入犯罪行列，詢後全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴。

