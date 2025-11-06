太子集團崩毀正逢「她」冥誕! 爆乳助理微笑交保網批諷刺至極

本月5日正好是陳梅慧冥誕。（資料照）

柬埔寨「太子集團控股」從事跨國洗錢及詐欺等，並將黑錢匯來台灣。檢警調4日查扣45億不法所得，拘提集團在台最高幹部王昱棠等25名被告。其中該集團主席陳志親信、財務長李添（中國籍）在台助理劉純妤，昨（5日）交保時因姣好臉蛋和身材爆紅，不過當天是金融及虛幣犯罪調查師陳梅慧冥誕，網友慨歎陳梅慧枉死一年後看到一個詐騙犯爆紅，感到諷刺至極！

美國司法部與我國財政部聯手，上月破獲以太子集團為首的超大型跨國詐騙組織，我國檢方進一步追查該集團在台資產，4日動員警調人員兵分47路，進行大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠、集團二把手辜淑雯等25名集團成員。經檢方連夜偵訊，5日至少10名同樣涉犯洗錢、賭博及詐欺等罪的成員獲交保，當中包括因身材意外爆紅的太子集團財務長在台秘書劉純妤。

請繼續往下閱讀...

劉純妤昨天結束偵訊後，以15萬交保，媒體拍到她穿著寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，畫面中可以看出她神情輕鬆，笑著離開地檢署。雖有不少人稱讚起劉純妤的身材好，但更多人痛罵「一看就噁心，詐騙犯都去死」、「竟然還笑得出來，下地獄十八層都不夠！」、「多少人被詐騙家破人亡，是在笑什麼」、「精蟲衝腦也不是這樣，她是詐騙犯，害人家家破人亡那種詐騙犯，還在那邊看奶？」

還有網友在Threads上貼出劉純妤交保後燦笑照以及陳梅慧生前一張微笑的照片，「今天是陳梅慧冥誕，這真是天大的諷刺」、「兩張照片的微笑，一個沾滿了多少家庭的鮮血，一個守護了多少家庭的笑容……今天是努力打擊詐騙英雄的40歲冥誕，管你今天政黨是什麼顏色，能不能讓人民看到台灣的司法是有在運作，是能保護人民的，是有在作為的？15萬就能交保，去你X的！」

其他鄉民也紛紛表示，「現在看到詐騙就會想到陳梅慧老師，」、「藍白真的不要再砍防詐預算了」、「可以不要拿她的相片跟詐騙集團女嫌疑犯的相片放在一起嗎，我覺得有點在侮辱她」、「真的很瞎，15萬交保真是天大的笑話」、「陳梅慧之死令人惋惜，再看看黃國昌刪了打詐2億元……」、「陳梅慧女士有氣質多了，不要拿她跟這個詐騙女比」。

陳梅慧生前積極投入反詐騙救援與防治工作，自學專研詐騙案件相關的加密貨幣金流流向調查，協助台灣檢警與詐騙案件受害人追討犯罪所得。去年12月3日晚間，陳梅慧因與在刑事局任職的謝姓男友遭控涉嫌洩密被中檢傳喚，結束偵訊後共乘計程車北返；4日凌晨，中山高發生連環車禍，陳梅慧搭的車因前車回堵煞停靜止，卻遭後方徐姓駕駛的租賃小客車追撞，向前連續推擠4輛小客車，車上的陳梅慧因此受重傷，頭部、胸部與大腿多處骨折，緊急送醫仍宣告不治。

於陳梅慧為連環車禍的唯一死者，且她當時正參與八八會館地下匯兌金流調查、傷者名單中有四海幫角頭等種種因素，引起外界揣測此案可能並非單純交通事故意外，而有警界內鬥或組織犯罪集團尋仇之可能性，一度成為台灣社會熱議焦點。

