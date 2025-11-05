太子集團CFO爆乳助理掀熱議！ 劉純妤自爆常處理「特別任務」

偵辦人員4日兵分47路進入太子集團據點內搜索。（調查局提供）

「太子集團控股」從事跨國洗錢及詐欺等，並將不法所得匯來台灣隱藏，檢警調昨（4日）兵分多路搜索，查扣45億不法所得，更拘提集團在台最高幹部王昱棠在內共25名被告。其中太子集團主席陳志親信、集團財務長李添（中國籍）在台灣的助理劉純妤，因姣好的臉蛋和身材，意外在網上掀起討論。

美國司法部與我國財政部聯手，上月破獲以太子集團為首的超大型跨國詐騙組織，我國檢方進一步追查該集團在台資產，昨天動員警調人員兵分47路，進行大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等25名集團成員，並將集團二把手辜淑雯等11名被告，移送北檢複訊。

請繼續往下閱讀...

經檢察官連夜偵訊後，認為辜淑雯涉犯洗錢防制法、賭博、詐欺及組織犯罪防制條例等罪，有羈押的事實及必要性，今晨5時30分，向法院聲請羈押禁見。在台主嫌王昱棠等14人選擇夜間停訊，今日下午抵台北地檢署接受檢察官複訊。另外10名人員同樣涉犯洗錢、賭博及詐欺等罪，諭知集團工程師張芷寧20萬元、工程師楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元交保；太子集團核心人物、中國籍男子李添的在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元交保；員工林英傑5萬元交保並限制出境出海。

綜合媒體報導，交保人員中，劉純妤意外掀起台灣網友討論。劉純妤結束偵訊後以15萬交保，媒體拍到她穿著寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，畫面中可以看出她神情輕鬆，笑著離開地檢署。網友紛紛表示，「真的好大」、「本斥但大」、「這一定是很能幹的特助！」、「世界和平」；不過也有人痛批，「精蟲衝腦也不是這樣，她是詐騙犯，害人家家破人亡那種詐騙犯，還在那邊看奶」、「多少人被詐騙家破人亡，是在笑什麼」、「她跌倒掉出來的零錢都不只15萬，還不笑爛」、「45億的獲利只需要交保15萬元？難怪她笑得這麼燦爛」。

另外，有人神出劉純妤在商務社群LinkedIn（領英）的自介，可以看到其學經歷亮眼，畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），在「天旭國際科技有限公司」（太子集團在台發展博弈事業核心公司，租下台北101大樓兩層辦公室發展線上博弈）工作超過5年，在此之前曾任職於卡達航空和貓食品牌Hulucat紐西蘭店經理。

劉純妤自介稱：「我是有經驗的執行助理。平時主要是遠端工作，並每天向主管回報工作進度。有時會在主管出差時隨行，擔任英語口譯。由於工作性質特殊，曾經處理過許多『特別且新奇』的任務。我富有想像力，也可以說我適應力極強，能夠快速學習新事物。我主動積極，樂於學習。有4年在快速變化的環境中處理高壓與棘手問題的經驗。」

劉純妤在LinkedIn的學經歷曝光。（圖翻攝自LinkedIn）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法