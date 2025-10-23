為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    Ace8德州撲克競技協會又涉賭 負責人、荷官與賭客41人一把抓

    2025/10/23 16:36 記者邱俊福／台北報導
    Ace8國際德州撲克競技協會涉賭，警方上門查察控制現場賭客。（記者邱俊福翻攝）

    Ace8國際德州撲克競技協會涉賭，警方上門查察控制現場賭客。（記者邱俊福翻攝）

    台北市南京東路四段的「Ace8」國際德州撲克競技協會暗營賭場，年初才被轄區松山分局查獲，卻持續公然聚賭，10月14日凌晨警方再度登門查察，逮捕馮姓現場負責人、荷官、工作人員與賭客共41人，依賭博罪嫌移送台北地檢察署偵辦，檢方訊後將馮男等3人諭令5萬元交保，其餘無保飭回或是限制住居。

    警方說，協會平日多以舉辦德州撲克「競賽」為名，贏家可獲「高額獎金」，吸引許多年輕人及外國賭客，實則合法掩護非法，兼營營利性賭場，賭客可持現金以1比10換籌碼，其中更換籌碼的1成為清潔費，賭客離開時，可將剩餘籌碼換回現金。

    今年1月20日，警方據報蒐證，派員上門查緝，當場逮捕負責人、荷官、工作人員與賭客共33人，移送檢方偵辦，事後協會持續以「競賽、訓練」等名義經營非法賭場規避查緝，警方再度蒐證，10月14日凌晨1點左右，趁眾多賭客正聚賭時上門查緝。

    警方逮捕馮姓現場負責人、荷官及工作人員共14人，賭客27人，當中有6名外籍人士，現場查扣現金38萬7300元，籌碼、監視器、點鈔機及賭具等贓證物，訊後依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

    警方提醒，德州撲克賭博短時間輸贏極大，易使人傾盡家產，民眾切勿涉入以免遺憾終身，而針對不法聚賭行徑仍會積極布線蒐證，持續大力掃蕩，並將結合市府相關單位的公權力，遏止其死灰復燃。

    警方查扣現金38萬7300元，籌碼、監視器、點鈔機及賭具等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣現金38萬7300元，籌碼、監視器、點鈔機及賭具等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

