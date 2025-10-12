為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女子深夜洗澡受困浴室 澎湖消防凌晨連破2門救人

    2025/10/12 10:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府消防局用破壞工具，連續破壞二門鎖。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣馬公市三多路今（12）日凌晨不斷傳出微弱的呼救聲，附近居民半夜聽到斷斷續續求救聲，有點毛骨悚然，還是鼓起勇氣報案，經過澎湖縣消防局人員趕抵現場循聲逐戶尋找，終於發現受困浴室的女性，連破鐵門、浴室門，才將受困者順利救出，所幸身體無大礙，未送醫。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨0時37分，接獲1位居住於三多路的民眾報案指稱，聽見鄰棟出租房屋2樓有人呼救，經過關心詢問後，女子表示自己沐浴結束後，因浴室門鎖損壞，導致受困於浴室中，請求協助報案求援。

    消防局獲報後，立即出動馬公分隊2車5人前往現場，由小隊長林清棋指揮搶救，並通報警察局派員協助處理，大規模警消陣仗凌晨聚集在三多路鬧區，吸引不少民眾圍觀。

    勤務人員到場後，以三用橇棒及電動撐開器陸續破壞該戶大門及浴室等2道門，於凌晨1時00分成功協助該民眾脫困，受困余姓民眾（女性，51歲）表示身體無不適狀況，無須就醫。

    女子向澎湖縣政府消防局報案，指稱鄰近女住戶受困浴室。（澎湖縣政府消防局提供）

