詐團誆辦電信門號違規設局 男一步步踏陷阱失金百萬

刑事警察局165打詐儀表板統計，昨天共受理469件詐騙案，財損金額高達逾1.5億元，當中財損仍以「假檢警」近5000萬元最高，並分享1名桃園被害民眾，遭詐團假冒「國家通訊傳播委員會」官員名義，以佯稱辦理的遠傳電話門號有違規情形展開設局，一步步讓被害人陷入身分遭冒用等話術，前後交付百萬元現金給假檢警，近日始發覺上當，因此提醒民眾多加小心。

警方表示，今年8月間，該被害人接到一通「顯示無號碼」的來電，對方自稱是「國家通訊傳播委員會」的官員，通知其之前線上辦理的遠傳電話門號有違規情形，月中名下電話都會被凍結，會再發文過來等語；當時被害人因根本沒有辦理遠傳門號，嚇了一大跳，連忙回答：「我根本沒有遠傳門號，我是用中華電信！」。

對方隨即唸出一串電話號碼，詢問：「你證件有不見過，或有傳給別人用過嗎?」，套出被害人前陣子辦車子過戶是有傳證件給買方，對方馬上緊接著說，身分有可能被冒用，接著就幫忙轉接給自稱「黃律師」人士。「黃律師」口氣專業，向被害人解釋法律上所謂的身分冒用，讓被害人深信不疑。

過了一陣子，被害人突然接到自稱高雄市警察的來電，對方報了個案號，並指控被害人「涉嫌洗錢案」，還警告不要掛電話，不然會被視為拒絕配合調查；被害人嚇得慌了神，便配合加入對方LINE暱稱「克里斯」的帳號為好友，自稱就是剛才的警察，還傳一堆看似公文的圖片，告知「這案件可以提前偵辦完畢，只要你先交付物證費和保證金。」。

此時，被害人已誤以為真的涉及洗錢，便任由對方擺布，依指示前後交付百萬現金，直到近日家人察覺不對，報警才發現一切是騙局。

