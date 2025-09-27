為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誤信投資詐騙失金數百萬提告求償 車手反嗆被害人貪心才上當

    2025/09/27 09:25 記者李立法／屏東報導
    邱男誤信投資詐騙失金數百萬元，2名取款的車手要賠償被害人損失。（資料照）

    邱男誤信投資詐騙失金數百萬元，2名取款的車手要賠償被害人損失。（資料照）

    邱姓男子誤信投資詐騙技倆失金600萬元，其中400萬元是在住處分別當面交給擔任「車手」的陳男及王姓少年，遂向陳、王2人提告求償，陳男等被告反嗆邱姓被害人就是貪心才會受騙，邱男也有過失；屏東地院認為陳男等人所辯不足採，判決陳男應賠償邱姓被害人200萬元，王姓少年及其監護人王父應連帶賠償邱男200萬元，可上訴。

    邱男2年多前誤信詐騙集團佯稱透過股票當沖可投資獲利的話術，在其住處將600萬元分次當面交付給3名「車手」，當邱男驚覺受騙時，已追不回失金，報警處理後，警方逮獲其中2名車手陳男及王姓少年，2人各向邱姓被害人收取200萬元詐款，陳男被法院依共同詐欺取財罪判刑1年4月確定，王姓少年則受到感化教育處分。

    邱男不甘痛失鉅款，遂向陳男、王姓少年及監護人王父提告求償；陳男反嗆邱男因貪圖高額投資獲利，以致輕信詐騙集團說詞，邱男也有過錯；王父還反諷邱男若不貪豈會被騙。

    屏東地院認為邱男是因詐欺集團對其施用詐術，以致陷於錯誤，交付詐騙款項予陳、王2人，邱男疏於查證，而未能事先防免受騙，並非其所受損害的直接原因，並不適用過失相抵法則，陳男等人所辯不足採，應賠償被害人損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播