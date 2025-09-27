誤信投資詐騙失金數百萬提告求償 車手反嗆被害人貪心才上當

邱男誤信投資詐騙失金數百萬元，2名取款的車手要賠償被害人損失。（資料照）

邱姓男子誤信投資詐騙技倆失金600萬元，其中400萬元是在住處分別當面交給擔任「車手」的陳男及王姓少年，遂向陳、王2人提告求償，陳男等被告反嗆邱姓被害人就是貪心才會受騙，邱男也有過失；屏東地院認為陳男等人所辯不足採，判決陳男應賠償邱姓被害人200萬元，王姓少年及其監護人王父應連帶賠償邱男200萬元，可上訴。

邱男2年多前誤信詐騙集團佯稱透過股票當沖可投資獲利的話術，在其住處將600萬元分次當面交付給3名「車手」，當邱男驚覺受騙時，已追不回失金，報警處理後，警方逮獲其中2名車手陳男及王姓少年，2人各向邱姓被害人收取200萬元詐款，陳男被法院依共同詐欺取財罪判刑1年4月確定，王姓少年則受到感化教育處分。

邱男不甘痛失鉅款，遂向陳男、王姓少年及監護人王父提告求償；陳男反嗆邱男因貪圖高額投資獲利，以致輕信詐騙集團說詞，邱男也有過錯；王父還反諷邱男若不貪豈會被騙。

屏東地院認為邱男是因詐欺集團對其施用詐術，以致陷於錯誤，交付詐騙款項予陳、王2人，邱男疏於查證，而未能事先防免受騙，並非其所受損害的直接原因，並不適用過失相抵法則，陳男等人所辯不足採，應賠償被害人損失。

