粗心屏東砂石車勾斷紅綠燈 駕駛挨罰恐再賠5萬

砂石車防塵網未妥善收整，行經路口時竟勾斷紅綠燈橫桿，導致號誌燈箱損毀。（警方提供）

粗心屏東砂石車勾斷紅綠燈。（警方提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣內埔鄉壽比路與南山路口，11日中午12點多發生一起離奇交通事故。一輛砂石車因防塵網未妥善收整，行經路口時竟勾斷紅綠燈橫桿，導致號誌燈箱損毀，場面怵目驚心。事發瞬間被後方車輛行車記錄器拍下，影片在社群上瘋傳，網友直呼「太誇張！」

內埔警分局表示，事故發生後，駕駛當場停車，顯得不知所措。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項前段，舉發駕駛人肇事未依規定處置，處以新臺幣1,000元至3000元罰鍰，並要求賠償號誌修復費用。據維修廠商初步估算，旋臂與號誌燈箱損壞，修理費約5萬元，確切金額仍待確認。

警方指出，砂石車駕駛疏忽未固定防塵網，導致這起意外，呼籲駕駛人出車前務必檢查車輛裝備，確保交通安全。網友議論紛紛，有人批評駕駛粗心，也有人認為應加強路段警示設施，以避免類似事件重演。目前，警方已通知駕駛到案說明，後續賠償事宜正協商處理中。

