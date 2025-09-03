攝影師誘29少女拍性影像性侵求刑25年 受害者媽媽：判越重越好

吳姓兼職攝影師8年來誘騙未成年少女拍攝性影像及性侵，雲林地檢署今（3）日起訴，認為吳惡性重大具體求刑25年。受害者的媽媽得知消息後表示，希望這名「攝」狼能被判越重越好。示意圖。（資料照）

2025/09/03 16:40

〔記者李文德／雲林報導〕29歲吳姓兼職攝影師8年來誘騙未成年少女拍攝性影像及性侵、並持有高達6817筆影像，雲林地檢署今（3）日起訴，認為吳惡性重大具體求刑25年；今年5月向縣議員王又民陳情的受害者母親得知消息後表示，希望這名「攝」狼被判越重越好。

據了解，吳男從2016年還在就讀大學時，就透過網路、交友軟體等方式，藉約拍名義，以言語勸導、說服或金錢引誘女子發生性行為並拍下影像。吳男並非高富帥，長相普通且從事汽修「黑手」工作，但常以幫拍美照誘騙女性，得寸進尺讓女子半推半就，有時更施以500到6000元不等金錢誘惑性侵得逞。

去年11月，雲林斗六某國中女學生向媽媽痛訴，自己遭約拍的吳姓攝影師性侵並拍下性影像，身心受創。母親帶她前往住家附近派出所報案，檢警立刻偵辦，前往29歲吳男台南住家搜索、查扣9TB行動硬碟等證物，當時因未發現該少女影像，先將吳男交保，但檢方持續擴大追查。

不過，該名女學生及媽媽發現，吳男交保後仍「惡性不改」、依舊在網路發文約拍，深怕有更多無辜受害者成為「攝」狼俎上肉，因此經同意後，媽媽將女兒親身經歷以長篇文章發出，除痛訴該男惡劣行徑，更呼籲更多受害者出面指證，甚至還在隨白沙屯媽祖徒步進香期間，將吳男所犯惡行向媽祖稟告、懇求神明能給惡人重懲。今年媽媽和女兒向王又民當面陳情，王在定期會上質詢，整件事情曝光。

聽聞吳嫌遭檢方求刑25年，媽媽受訪僅簡單表示，就她所知，被害的少女一定超過29名，雖檢方求刑25年，但希望屆時法官能判越重越好。

