「色」影師性侵29名未成年少女藏6817部性影片 檢求刑25年

29歲吳姓男攝影師誘騙多名少女性侵並將過程拍下，其中最小年齡僅12歲。（資料照）

2025/09/03 12:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署偵辦吳姓攝影師對未成年少女拍攝性影像及性侵案，追查發現吳男犯案長達8年，查扣硬碟中性影像高達6817部。至少有29名未成年女性，最小年紀僅有12歲。檢方今（3）日偵查終結，將吳男以違法強制性交及兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，並具體求刑至少25年。

去年11月雲林一名女國中生陪同家屬報案指遭吳男約拍，進而誘騙性侵並拍攝性影像，家長報案後，由地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，前往29歲吳男台南住家搜索，查扣9TB行動硬碟等證物。當時因未發現該少女影像，先將吳男交保，但檢方仍持續擴大追查，經多日影像科技還原及比對，發現被害者多名，今年5月初將吳男拘提到案並聲押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，吳男從2016年至去年，透過網路社群、交友軟體或參與實體Cosplay攝影活動等方式，結識不同年輕女子，再以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，邀約至景區、攝影棚、旅館或其台南住處進行拍攝。期間以言語勸導或金錢引誘，與女子發生性行為並將影像拍下，未受引誘者則偷拍或對部分未成年少女強制性交並拍攝性影像。

檢警發現，扣案硬碟檔案中，吳男按照拍攝對象及日期整理共944個資料夾，其中有多達436個資料夾內有性交、猥褻影像，數量高達6817部，經人臉辨識、比對後，成功辨識出12歲1人、13歲6人、14歲1人、15歲6人、16歲4人、17歲11人共29位未成年少女。

據了解，吳男拍攝期間，甚至連少女月事來也不放過，硬生生「闖紅燈」，行為令人髮指。

雲林地檢署表示，全案偵查終結，吳男涉加重強制性交、未滿16歲女子為性交或猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，共犯54罪，依各罪情節輕重，求處合併應執行至少有期徒刑25年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

29歲吳姓攝影師涉向多名未成年少女性侵拍攝性影像，雲林地檢署偵查終結將他起訴，並求刑25年。（雲林地檢署提供）

29歲吳姓攝影師涉向多名未成年少女性侵拍攝性影像，雲林地檢署偵查終結將他起訴，並求刑25年。（雲林地檢署提供）

