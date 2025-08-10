為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　社會

    驚恐一瞬間！ 男子酒醉跌落高雄車站軌道

    男子酒醉跌落高雄車站軌道。（鐵路警察局提供）

    男子酒醉跌落高雄車站軌道。（鐵路警察局提供）

    2025/08/10 11:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鐵高雄車站今天（10日）上午驚傳旅客跌落軌道的意外，50歲的方姓男子因酒醉不慎失足而跌落月台，幸好當時沒有列車經過，未影響列車行事安全，也無導致誤點。警方獲報後，迅速將他扶上月台，只有手腳擦挫傷，警方將進一步調閱監視器，釐清是否違反鐵路法相關規定。

    台鐵高雄分局指出，今天上午9時39分，高雄車站第一月台南下方向7車處B側，發生旅客跌落軌道事件。當時接獲東剪票口站員通報後，員警立即前往現場，發現一名男性旅客跌坐在軌道上，隨會同台鐵嚮導，用高架梯將他扶到月台座椅休息。

    該名50歲方姓男子跌落月台時，幸好當時沒有列車，保住一命，經過警方初步檢視，方男並無大礙，僅手腳多處擦挫傷。救護人員到場檢查時，方男表示無須送醫，隨即自行返家。

    警方調查，方男是因酒醉，不慎失足跌落月台，提醒旅客候車時應保持警覺，切勿靠近月台邊緣，且飲酒後務必注意自身安全，以免發生意外。

    警方強調，本案雖未影響列車行車安全，仍將調閱監視器，釐清是否涉及違反鐵路法相關規定，並函移交通部截罰。並呼籲跳墜軌道行為，已違反鐵路法57條第二項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所，違反者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方將方男扶到月台座椅休息。（鐵路警察局提供）

    警方將方男扶到月台座椅休息。（鐵路警察局提供）

