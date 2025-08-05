狠心台商留800萬債務給中國妻 返台求離敗訴

台商把債務丟給中國籍太太，逃回台灣，再訴請離婚，被法官識破。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/08/05 08:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名台商，到中國做生意20年，娶妻生子，近年欠下一屁股債「潤（Run）」回台灣，再向法院提離婚訴訟，理由是「太太惡意遺棄」，但他兒子跨海到台灣代媽媽出庭，指控真正「惡意遺棄」的是爸爸。

原來這名台商，在中國欠下200萬元人民幣（約新臺幣800萬元）的債務，而當初公司都用太太之名成立，債務全落到太太頭上，台商趁機逃回台灣，從此撒手不管，他以為太太被「限制出境」無法替自己辯解而提出離婚之訴。法官認為太太沒有「惡意遺棄」的事實，因此判處台商離婚敗訴。

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判決書說，陳男20年前到中國廣東做生意，因自己是台灣人，在廣東成立公司被刁難，便以中國籍太太之名成立公司，太太實際是家庭新婦，公司的營運都由陳男掌理。

判決書指出，7年前公司營運開始不順，欠下200多萬人民幣債務，債權人向中國人民法院提出訴訟，害太太經常跑法院，也被限制出境。5年前陳男藉奔母喪之名返台，從此不再回去中國。

法官認定，台商丈夫明知太太還在為他背債，也知道她的住處，卻在訴狀中謊稱「行蹤不明」，企圖用公示送達方式訴請離婚。顯見該名丈夫自2021年獨自返台後即對妻子不聞不問，僅因一己之因，片面認為夫妻雙方無法維持婚姻，判丈夫敗訴，不准離婚。

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