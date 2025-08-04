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    台南男高中生愛慕男師變跟騷 醫：學校應推廣情感教育

    新樓醫院體系身心內科醫師黃偉哲認為，如遇學生愛慕、跟騷老師情事，建議家長參與探討，使親子能更理性、平和的面對問題。（資料照，民眾提供）

    新樓醫院體系身心內科醫師黃偉哲認為，如遇學生愛慕、跟騷老師情事，建議家長參與探討，使親子能更理性、平和的面對問題。（資料照，民眾提供）

    2025/08/04 00:07

    〔記者王俊忠／台南報導〕對於H姓男高中生向男老師表白愛慕之意，卻因聯繫、接觸行為不當，被一審法官判犯跟蹤騷擾罪。1位鑽研身心、精神領域的醫師指，青少年正值情感萌芽與自我認同形成階段，可能對教師產生投射性愛慕，若缺乏適當引導，易演變為跟騷行為，學校應推廣情感教育。

    這位醫師認為，學校應教導學生辨識健康人際界線、管理愛慕情感，並融入性別認同教育，幫助學生理解自身情感與身分，減少誤解或執著。依附理論顯示，不安全依附可能導致過度依賴或執著行為，而神經發展障礙（如ADHD、自閉症譜系障礙或社會溝通障礙）可能影響社交線索解讀或衝動控制，增加風險。

    教師需了解兒童青少年的心理衛生，留意辨識異常情感並妥善應對，及早發現情緒調節、社交或性別認同相關困難的學生，提供個別化輔導，降低不當行為發生率。

    醫師表示，若學生經學校輔導後仍持續跟騷，可進一步思考是否有精神病理學因素（如執著型情感、情緒調節困難）或上述未發現的神經發展障礙特質，導致界線誤解或行為控制困難。建議轉介至精神科醫師及臨床心理師做全面評估，若診斷確認神經發展障礙或嚴重情緒問題，可考慮短期藥物治療，醫療單位與學校合作持續監測學生行為進展，確保介入措施有效。

    在家長角色上，學校應主動邀請家長參與會議，促進理解與合作。精神科醫師可教導家長如何觀察子女情緒、行為及性別認同相關變化，鼓勵及早尋求專業協助。整體來看，校園出現如此個案，學校需制定包含家長、輔導單位與跨團隊處遇計畫，連結社工或醫療資源，定期追蹤進展，導正青少年行為，預防暴力等憾事。

    麻豆新樓醫院身心內科主任黃偉哲醫師則說，可加強尊重他人人身安全與自由的教育，及加強跟騷法的相關內容、構成要件與相關罰則，防止學生跟騷老師；如學生經輔導，仍有跟騷行為，可向學生強調跟騷法的相關罰則，勸阻該生再以身試法，如果需要，可轉介該生就醫，尋求協助。

    而藉由家長深入了解該生的成長歷程、家庭結構與親子關係，協助家長與該生能更理性、平和的面對問題。

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