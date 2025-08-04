獨家》愛慕「天菜」男師行徑過火！台南男高中生被判跟騷罪

台南一所高中男老師指過去在另所高中教導的H姓男學生因愛慕他，曾於2022年6月兩度到林鳳營火車站守候堵他。（圖中人物與本案無關，取自google地圖）

2025/08/04 00:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1所高中（A校）的H姓男學生受教於某男老師竟喜歡上對方，H生覺得男師好帥、優秀有為，像天菜、男神般崇拜，並以LINE與書信向男師表白愛意，但被男師拒絕、也無聯絡意願。H生兩度到男師調任的B高中找人、多次打電話到B校找男師，男師受不了提告，台南地院依跟蹤騷擾罪判H生拘役55日，得易科罰金。

判決指出，由於男師拒絕H生表白、也無與該生聯絡的意願，H生為求能跟男師接觸、恢復聯絡，於2022年9月到2023年3月屢次撥打男師調任的B校辦公室電話說要找男師。

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甚至於2022年10月19日下午，H生突然到B校辦公室質問男師為何封鎖他的LINE、要求老師解封聯絡，讓男師感到驚嚇；同年10月26日下午，H生再到B校想找男師，被其他教職員發現後離開。法官認為H生行徑違反男師意願，打電話干擾、到B校找人構成跟騷行為。

男師強調，H生曾在台南林鳳營火車站守候等他、不定時打電話到B校及無預警到B校找他，因喜歡、愛慕他而窮追不捨，讓他同事可能認為他與H生有不當、不可告人關係，他壓力極大、心生畏怖。

法官審認，H生持續打電話到男師任職的B校及到B校找男師，構成跟騷行為；但他於2022年10月第二度到B校，之後未再到B校跟騷男師，考量H生已念大學、無素行，判他拘役55日，還可上訴。

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