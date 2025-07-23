校園樹倒壓死碩士生 母控逢甲大學想用公共意外結案、校方回應了

吳母在臉書發文控訴，學校早就知道那棵大樹有問題，遲遲沒作為，還推說是天災，想用公共意外結案，無法接受這樣的處理方式。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/07/23 14:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中逢甲大學23歲吳姓材料系研究所學生上月13日被校園大榕樹壓死，吳母在臉書發文控訴，學校草菅人命，早就知道那棵大樹有問題，遲無作為，推說是天災，想用公共意外結案。對此逢大澄清，是否以公共意外結案，並無此事亦無此權力，雙方仍透過律師進行庭外和解協商，針對有疑慮的喬木也完成纜繩固定等安全強化工程。

23歲吳姓研究生與女友當天從實驗室做完研究經過時，男碩生不幸被巨大老榕壓死，並肩而行的女友全程目睹意外發生，也被樹壓傷，慌亂起身求救，卻天人永隔。

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吳母近日接連發文指控校方，今年2月校方已檢出樹木生病列管，卻判斷是可控制範圍，未做支架支撐、未設置危險警告標示，也無護欄或移除樹木，導致樹木傾倒，讓路過的學子沒辦法即時反應，危害人命，痛批學校不注重學生安危，也沒有對於潛在危險提高警告及宣導，輕忽校園安全。

她說，孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，學校卻推說是天災，想用公共意外結案，家屬無法接受，只希望得到尊重與合理處理。

對此，逢大表示，深感哀痛與不捨，並再次向吳同學的家屬致上最深切的慰問；事件發生後至6月21日吳同學告別式期間，學校充分尊重家屬希望於告別式後再行溝通調解的意願，故在告別式後，雙方委任律師於7月2日展開協商。

校方指出，本事件仍由檢察官進行調查中，學校全力配合司法程序，針對本校欲以「公共意外結案」之說法，學校鄭重澄清，並無此事亦無此權力，雙方目前仍透過律師持續進行庭外和解協商，對於家屬透過媒體與社群平台所提出的指控，學校充分理解失去至親所帶來的痛苦，惟針對如「草草了事」等說法，與事實不符。

上月發生事故後，校方指這棵60年老榕樹在今年2月發現疑似褐根病灶已列管，學校今天也聲明針對有疑慮的喬木已完成纜繩固定等安全強化工程，並於暑假期間積極展開校園樹木健康檢查，並建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，持續強化風險管理與通報機制，以全面提升校園安全，避免類似憾事再度發生。

逢甲大學聲明，澄清此案是否以公共意外結案，並無此事亦無此權力，雙方仍透過律師進行庭外和解協商，針對有疑慮的喬木也完成纜繩固定等安全強化工程。（逢大提供）

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