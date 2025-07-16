淡水怪男亮刀、搥牆騷擾2個月 闆娘憂遭砍警介入張網

新北市張姓男子（右）精神不穩定，持刀衝入、尾隨隔壁越南商店闆娘，還持大鐵鎚敲牆擾鄰，警方上門約制，將他送辦、通報衛生局，加強巡邏，也與闆娘建立熱線，遇狀況隨時報警，維護社會安全網。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/16 23:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水一間印尼商店近兩個月來遭隔壁開修車廠的張男持刀衝入店內質問、以榔頭搥牆等方式威脅、恐嚇，印尼商店林姓闆娘控訴，張嫌質疑常遭檢舉違停、及店內藏匿他前女友，數度持刀衝入店內，或徘徊店門口，闆娘擔心像土城殺人案被砍死報案，警方及時介入，今天通知張男法辦，嚴正告誡，同步轉介衛生單位，並與林女建立熱線，遇狀況即時報案，遏止悲劇發生。

相關單位調查，45歲林姓闆娘在淡水鼻頭街開設一間印尼商店，但5月起開始遭隔壁開修車廠的37歲張男，數度持菜刀衝入店內，先是質疑女友躲藏店內、或者埋怨停在門口維修的車輛，常被檢舉違規停車，騷擾素不相識的林姓闆娘，林女以和為貴，安撫勸離張男。

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但上月底28日晚間10時許，林姓闆娘休息打烊，張嫌持菜刀衝來，無視當街路人頻繁出入，更跟著她語出恐嚇，闆娘嚇得花容失色，趕到派出所報案，警方因非現行犯，通知張嫌到案、當面告誡、法辦。

11日下午，林姓闆娘要開門之際，卻發現張男持大榔頭在門口徘徊，疑似要堵她，她嚇得逃離，下午3時才悄悄回到店內，警察不久到場，發現鄰居報案指控傳出敲牆巨響妨害安寧，後來查出巨響來自修車廠，警方赫見修車廠內木牆遭砸破多個大洞，林女擔心自身安危，當晚再到派出所報案。

林姓闆娘投訴媒體，表示土城上週傳出土城家暴男持刀砍死妻子、小姨子，擔心自己一家受害，擔心雖兩度報警，但情緒不穩的張嫌仍開店，不時在她店門口徘徊。

淡水警分局表示，第一次受理林女報案，便通知男子到派出所製作筆錄，他多日後到案，談話發現張男精神狀況不穩定，便填報「社區滋擾案件處理紀要」，通報衛生局介入處理。

7月初警方會同衛生局、里長訪視撲空，原定擇日查訪，警方持續通知張嫌，他今日凌晨0時許到案說明，警方偵訊後，依恐嚇罪、違反社會秩序維護法，函送士林地檢署，告誡後將他請回。

警方透露，已和闆娘林女建立熱線，也加強周遭巡邏密度，也請林姓闆娘提高自身與家人警覺，若再遭受滋擾，便馬上撥打熱線，線上警力將趕赴現場，即時介入處理，確保社區安全網安全無虞。

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