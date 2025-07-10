土城又爆家暴！男不甩保護令當街打兒子 這回裁定收押

李姓男子涉嫌對兒子當街施暴，檢方今訊後聲押李男。（讀者提供，圖像經黑白處理）

2025/07/10 17:40

首次上稿 16:36

更新時間 17:40（裁定收押與法官理由）

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城區明德路7日發生謝姓男子當街砍殺妻子及小姨子命案，引起社會關注；未料，土城明德路8日又發生1名李姓男子涉當街對持有保護令的妻兒施暴，新北地檢署昨立即指揮土城警分局拘提李男到案，警詢後今日將李移送地檢署複訊，新北地檢署複訊後依家庭暴力防治法違反保護令，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施之虞，向法院聲請羈押；新北地院已於4時30分召開羈押庭，5時30分時許裁定李男收押。

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法官訊問後認為，李涉違反保護令罪嫌重大，加上他有多次違反保護令行為，有事實足認為有反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押。

新北檢強調，檢方對任何無視保護令者，絕不姑息，將從速從嚴偵辦，以保護遭受家庭暴力的被害人人身安全。

據了解，這起案件發生在8日下午4時許，李男4貼載著妻兒違規上路，還當街施暴，有民眾目睹全程，拿手機錄影蒐證，並放上臉書「我是土城人」粉絲專頁指，男子當街對小孩潑灑飲料，還持安全帽或徒手毆打，警方獲知後報請檢方偵辦。

據了解，李男曾因家暴，妻子有向法院聲請保護令獲准，保護令禁止李男對妻子或其他家庭成員比如兒子實施不法侵害等行為，未料，李仍當街對兒子施暴，檢方火速簽發拘票指揮土城警分局拘提李男，因夜間停止偵訊，今詢問後移送檢方複訊。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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