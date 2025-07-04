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    豐原5口被詐騙枉死 台中家庭主婦受騙700萬元誓言「抓到騙子」

    家庭主婦小葉已經向警方報案，希望能抓到騙徒。（小葉提供、記者張瑞楨攝）

    家庭主婦小葉已經向警方報案，希望能抓到騙徒。（小葉提供、記者張瑞楨攝）

    2025/07/04 13:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區發生1家5口疑受「代購黃金（金豆投資）」與團購騙局，全家陳屍租屋處，近日也發生另一起高額詐騙案，台中家庭主婦小葉（化名）誤信網路虛擬貨幣投資，2個月內投入美金21萬餘元（當時台幣將近700萬元），因出金未果才驚覺受騙，小葉痛批，詐騙害她面臨家庭瀕臨破碎，但她積極面對，誓言要抓到騙子，也期待政府更積極打詐。

    小葉（40歲）今年1月在微博認識自稱中國籍網友「阿發」，對方於今年3月誆稱有一虛擬貨幣投資平台「TOKOK」，可快速獲利、保證出金，「阿發」強調平台內一種「極速模式」可短時間累積高獲利、保證出金。

    小葉先投入美金100元，順利出金115元（約3320元台幣），誤信平台真能順利出金，後續阿發又以「我自己也有在玩」等騙詞，並介紹多家「幣商（實為假幣商）」說服小葉購買泰達幣，小葉遂於3月至6月間，陸續透過面交、網路交易，購買將近700萬元泰達幣，全數投入該平台，至5月底，平台顯示包含獲利與本金，累積已達64萬顆泰達幣，相當於台幣2000多萬元，不料，小葉欲出金，卻遭對方以「需要繳交手續費1萬美元」理由拖延，小葉苦等一週始知受騙。

    小葉把父母給予的投資金、嫁妝，孩子的養育費用與自己積蓄等投入，還向朋友借貸、銀行貸款，相當賠掉自己大半輩子心血，目前已向台中市第一警分局報案，與警方合作追緝騙徒，也期待警方一網打盡車手與幕後首腦，別再讓更多人受害。

    騙子以「需要繳交手續費1萬美元」等理由拖延，小葉苦等一週無回應，驚覺自己受騙。（小葉提供、記者張瑞楨翻攝）

    騙子以「需要繳交手續費1萬美元」等理由拖延，小葉苦等一週無回應，驚覺自己受騙。（小葉提供、記者張瑞楨翻攝）

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