藍白9度「獵殺」人事案！吳思瑤轟：癱瘓國家、拒絕優秀人才

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

藍白今日在立法院會再度聯手封殺，總統賴清德所提檢察總長被提名人徐錫祥人事同意權案。回顧本屆國會，藍白屢次以封殺、選擇性否決、延宕審查等方式九度「獵殺」賴政府所提人事案，範圍涵蓋大法官、NCC、中選會、考試委員及公視董監事等。民進黨立委吳思瑤今受訪痛批，在野黨全面性封殺，不僅癱瘓國家運作，更會讓真正的專業人才對於進入公部門服務感到卻步。

藍白在本屆國會中封殺賴政府所提人事案包含，總統賴清德所提出的兩波大法官名單，分別在2024年12月、2025年7月遭藍白封殺；政院2024年4月提名國家通訊傳播委員會 （NCC） 委員人事案，先遭藍白拖延審查，直至2025年11月再次封殺政院所提第二波新人事案。

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此外，除全面封殺外，藍白也數度「選擇性」通過在野黨所推薦的人事案，2024年12月國民黨團以考試委員被提名人柯麗鈴丈夫曾任教育部長、內政部長為由，否決柯出任考委；今年3月中選會人事案投票，藍白亦否決民進黨推薦的3位被提名人，在野黨推薦的3人則全數過關。

在公視董事人事案部分，藍白審查委員代表先在2025年12月審查會中，14人名單僅通過4名；然，當政院今年再提出第2次董監事候選人名單包含前職棒選手彭政閔等人後，藍白審查委員又在審查會召開前夕集體請辭，導致人事案再度延宕。

吳思瑤表示，憲法賦予立法委員職權包含人事同意權，而行使的態度應是「嚴格監督、理性審查」，但從本屆國會，從司法院大法官、NCC都被封殺兩次；再來是考試委員被提名人柯麗鈴被封殺，以及中選會委員僅通過在野黨的人選，民進黨所推薦的胡博硯、黃文玲、陳宗義等三人都被藍白否決；最後則是2025年公視董監事審查中藍白僅通過4人未達門檻。

「藍白封殺人事的範圍遍及司法、考試、行政」

她續指，藍白封殺的範圍遍及司法、考試、行政，且包括NCC、中選會等獨立機關以及文化界的公共電視。立法委員應理性審查，而不是「為反而反」、「為封殺而封殺」，而且藍白的封殺理由完全是基於政治立場，而非基於專業標準，這點是國人完全沒辦法接受的。

吳思瑤批判，這種「全面性封殺」是無一倖免的，尤其獨立機關本應超越政治，結果藍白反而用政治立場的理由去選擇他們要的人，剔除不合他們意的人選，藍白對於人事權的杯葛不是用投票前封殺，就是用在審查程序中不斷拖延、杯葛。

吳思瑤籲藍白勿用仇恨、政黨對立來看待人事案

「在野黨可以對執政黨有意見，但不要以癱瘓國家運作為主要目標！」吳思瑤呼籲，請藍白不要用仇恨、政黨對立來看待人事案，除了癱瘓機關運作、影響民生及社會進步外，更會讓真正的專業人才對於進入公部門服務感到卻步。

吳思瑤強調，現在要找優秀人才，人家第一個反應就是「立法院現在這樣，我才不願意去」，擔憂被藍白不理性的攻擊、不合理的審查；國民黨團總召傅崐萁曾喊出：「會讓總統賴清德找不到人當政務官」，這就是傅崐萁帶領的國民黨團正在做的事情，癱瘓政府、拒絕優秀人才，造成負面循環，國民黨想打擊民進黨，但此舉更是國家的損失。

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