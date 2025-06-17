打擊犯罪 ! 屏東潮州火車站增設鐵警值班台

鐵路警察進駐潮州火車站。（徐富癸辦公室提供）

2025/06/17 17:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州火車站是一等站，長年來報案件數多，卻一直沒有鐵路警察駐守，立委徐富癸協調與爭取，昨已正式增設值班台正式運作，徐富癸強調，一等站絕不能缺少基本治安配置。

潮州車站是台鐵西部幹線對號列車起迄點的一等站，每日進出旅客眾多，卻長期未設置鐵路警察值班服務台，引發地方民眾對於車站治安的關切。在立法委員徐富癸積極爭取與協調下，台鐵公司已於昨天完成警察值班台設置，並有員警進駐值班。

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潮州站的站體廣大，除了旅客脫序事件外，周遭工程車輛侵入站體空域，或台鐵員工在站內以BB槍射鳥案件也都曾發生，加上騎機車、自行車穿越中央廊道或違規件數相對多，長年以來都須等潮州警分局中山路派出所員警到場維持或排解，但實際上因非屬鐵路警察，也難以真的介入處置鐵路相關事件。

徐富癸表示，潮州站雖為一等車站，但在遇到突發事件時，鐵路警察需從屏東站搭乘列車前往支援，除造成應變時間延遲，也嚴重排擠潮州分局中山路派出所的既有勤務資源，「這樣的配置顯然不符潮州站在全線的交通地位與實際需求。」為此，他日前已邀集台鐵潮州站郭站長及潮州分局中山路派出所長共同協商，三方達成共識，應於潮州車站大廳設置鐵路警察值班台，讓乘客看得到、找得到，多一層安全保障。

台鐵局對此表達支持，並積極配合辦理，鐵路警察自6月4日開始在潮州站巡邏，6月16日完成設置潮州車站值班台，正式啟用。徐富癸說，未來他將持續關注潮州站及屏南地區交通場站的鐵路治安，爭取更多資源，讓基層警力不再單打獨鬥，也讓每位鄉親能安心搭車、平安返家。

鐵路警察進駐潮州火車站。（徐富癸辦公室提供）

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