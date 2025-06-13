2女大生淪豬仔 小翁立友怒揭「假救援專家」黑心坑家屬

「小翁立友」陳康岳近日首曝父母遇到的親身經歷，痛批「這批人」無恥又無良到極點。（「可樂」提供）

2025/06/13 00:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名女大生3月出國打工，輾轉被賣到柬埔寨，家屬付贖卻遭詐團「黑吃黑」，所幸兩人最後平安返台。曾被拘禁在緬甸詐騙園區193天的「小翁立友」陳康岳近日在直播中首度曝露父母親身經歷，痛批「這批人」利用家屬焦慮及無助趁機詐財，無恥又無良到極點。

18歲李姓女大生家境不佳，3月與已休學的19歲林姓女同學出國打工，輾轉被賣到柬埔寨，淪為豬仔。李女阿公本月2日匯13萬6000元贖金，卻遭詐團誆稱「黑吃黑」，再索贖金，阿公痛心欲絕，淚灑警局報案。在多方協助下，兩名女大生平安返台，結束跨國驚魂。

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有同樣慘痛經歷的台中商演歌手「小翁立友」陳康岳近日有感而發，在直播說，他去年9月赴泰國洽談生意遭到綁架，關押在泰緬邊界的詐騙園區，足足被囚禁了193天，期間父母急得四處奔走求助，沒想到迎來的是一連串打著「救援」旗號的詐騙。

陳康岳揭露，當時自稱女助理的人，帶著號稱竹聯幫大老及電視台知名製作人，多次登門拜訪，自稱與緬甸將軍及台灣黑道、退休刑警關係良好，開口就要「運作費」20萬元，之後金額喊到50萬、200萬，甚至飆到700萬元，還提出協助辦理房屋抵押貸款，極盡榨取能事。

更離譜的是，這些假冒的「救援專家」根本連他的實際下落都沒有掌握，還在社群媒體大放厥詞，謊稱已飛往柬埔寨展開救援，試圖混淆視聽、騙取家屬和社會善心人士的錢財，當家屬拒絕後，這些人甚至繼續聯繫他的朋友，聲稱能協助籌措贖金，轉而另覓詐財管道。

幸好綽號「可樂」的魔術師好友王元照等人透過可靠管道與當地台商協調，最終以30萬元贖金成功救出他。他返台得知台灣有人趁家屬焦急時行騙，氣得痛罵「簡直無恥至極！」目前已著手蒐證，打算提起告訴。

陳康岳提醒，跨國詐騙猖獗，家屬若遇到疑似綁架詐騙案件，應立即報警，聯絡外交部或165反詐騙專線，不要落入假冒黑幫或「救援專家」的詐財陷阱，而一連串「救援變詐騙」的荒謬鬧劇，也揭露詐騙團的無孔不入，國人應提高警覺，以免人財兩失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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