為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    夫妻都判刑！他偷吃拒放手騷擾小三 她報復出軌盜錄性愛照

    陳姓夫婦涉嫌違反個資和跟蹤騷擾防制法等罪，被橋頭地院判刑。（情境照）

    陳姓夫婦涉嫌違反個資和跟蹤騷擾防制法等罪，被橋頭地院判刑。（情境照）

    2025/06/12 07:19

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市陳姓銷售員出軌同事甲女，卻因爭執分手，竟告知太太這段情、讓太太向甲女提告；沒想到陳男不放手，事後多次盯稍、跟騷甲女，元配得知後涉嫌自其電腦偷錄2人性愛照傳給他人；夫婦被橋頭地院依違反跟蹤騷擾防制法和個資法等罪判刑。

    判決書指出，2022年1月起開，陳男與甲女開始交往，並在隔年5月18日，因懷孕等問題，雙方發生爭執後分手。陳男隨後將此事告知其妻，她則對甲女提出民事賠償，後來兩造達成和解撤告，甲女還同意人工流產。

    陳男卻不肯放手，自8月21日至12月8日止，涉嫌5次騷擾跟蹤甲女，影響她日常生活作息。

    此外，2023年9月28日凌晨，陳妻在左營住處，趁其夫熟睡之際，偷看他平板電腦，發現他和甲女住民宿的性愛影片，以手機翻拍、錄影，重製影像後，以LINE傳送給甲女，甚至將其夫手機內有關甲女做超音波照片等個資，傳送給他人，對方再轉傳予甲女母親。

    地院依違反跟蹤騷擾防制法，判處陳男有期徒刑2月，另依妨害秘密罪和違反個人資料保護法，併處陳妻徒刑4月，2人如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播