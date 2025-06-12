夫妻都判刑！他偷吃拒放手騷擾小三 她報復出軌盜錄性愛照

陳姓夫婦涉嫌違反個資和跟蹤騷擾防制法等罪，被橋頭地院判刑。（情境照）

2025/06/12 07:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市陳姓銷售員出軌同事甲女，卻因爭執分手，竟告知太太這段情、讓太太向甲女提告；沒想到陳男不放手，事後多次盯稍、跟騷甲女，元配得知後涉嫌自其電腦偷錄2人性愛照傳給他人；夫婦被橋頭地院依違反跟蹤騷擾防制法和個資法等罪判刑。

判決書指出，2022年1月起開，陳男與甲女開始交往，並在隔年5月18日，因懷孕等問題，雙方發生爭執後分手。陳男隨後將此事告知其妻，她則對甲女提出民事賠償，後來兩造達成和解撤告，甲女還同意人工流產。

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陳男卻不肯放手，自8月21日至12月8日止，涉嫌5次騷擾跟蹤甲女，影響她日常生活作息。

此外，2023年9月28日凌晨，陳妻在左營住處，趁其夫熟睡之際，偷看他平板電腦，發現他和甲女住民宿的性愛影片，以手機翻拍、錄影，重製影像後，以LINE傳送給甲女，甚至將其夫手機內有關甲女做超音波照片等個資，傳送給他人，對方再轉傳予甲女母親。

地院依違反跟蹤騷擾防制法，判處陳男有期徒刑2月，另依妨害秘密罪和違反個人資料保護法，併處陳妻徒刑4月，2人如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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