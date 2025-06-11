為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    溪頭恐怖對撞！64歲男開車逆向衝撞廂型車 1命危、7輕重傷

    64歲潘男駕車逆向衝撞9人座廂型車，自己命危，廂型車也有7人輕重傷。（記者劉濱銓翻攝）

    64歲潘男駕車逆向衝撞9人座廂型車，自己命危，廂型車也有7人輕重傷。（記者劉濱銓翻攝）

    2025/06/11 20:22

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭聯外道路今下午發生恐怖對撞車禍，64歲潘男開著轎車逆向衝到對向車道，與滿載的9人座福斯廂型車對撞，潘男腦部重創、全身骨折命危，廂型車上的9人也有7人輕重傷，全數送醫急救，詳細肇事原因待警方調查。

    轄區竹山警方表示，轎車駕駛潘男下午上山往溪頭行駛，在縣道151線10.5K處，因不明原因跨越雙黃線，衝到對向車道與1輛滿載從溪頭下山的廂型車對撞，造成車上9人有7人輕重傷，經消防隊救援已全數送醫，惟轎車駕駛傷勢嚴重，是否有酒駕尚待抽血檢驗，事故肇因仍待釐清。

    消防人員表示，到場救援時轎車嚴重變形，駕駛潘男受困車內，顏面與全身多處骨折，意識昏迷、傷勢嚴重，其餘廂型車上人員則多是顏面與胸骨擦、挫傷，獲救後分別送往竹山秀傳醫院與竹山東華醫院急救。

    竹山秀傳醫院指出，潘男到院時有腦出血，昏迷指數只剩3，顏面與肋骨都骨折，也有血胸情況，由於傷勢嚴重，已轉院至彰化秀傳醫院急救。

    至於另外收治3名廂型車上的傷者，年齡落在69至77歲，其中以75歲陸姓婦人因顏面撕裂傷，仍在醫院急救觀察，其餘77歲、69歲男女傷患分別有胸部與腰部挫傷，經治療觀察無大礙，現已出院返家。

    南投溪頭聯外道路發生嚴重對撞車禍。（記者劉濱銓翻攝）

    南投溪頭聯外道路發生嚴重對撞車禍。（記者劉濱銓翻攝）

    轎車逆向衝撞9人座廂型車，造成1人命危、7人輕重傷。（記者劉濱銓翻攝）

    轎車逆向衝撞9人座廂型車，造成1人命危、7人輕重傷。（記者劉濱銓翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播