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    首頁　>　社會

    國2大園路段火燒車! 轎車駕駛、1乘客機警下車逃死劫

    國道2號桃市大園區路段近4點發生火燒車。（記者余瑞仁翻攝）

    國道2號桃市大園區路段近4點發生火燒車。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/06/10 17:48

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕國道2號桃園市大園路段，今（10日）下午近4點，1輛馬自達3轎車失火，幸好賴姓駕駛與1名乘客發現失火當下停車逃生，並無人員受傷，消防車隨即抵達現場撲滅火勢，火燒車原因調查中。

    國道警察局第一大隊表示，大隊勤務指揮中心於下午3點57分許接獲報案，指國道2號東向0.8公里大園路段，有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警、消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。

    警方說，29歲的賴姓男子當時駕駛小客車，行經國道2號大園路段時，發現車輛有冒煙異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，所幸賴男即時發現將車輛停下，與車上1名乘客立即下車逃生，2人未受傷也未波及其他車輛；火燒車現場於下午4點47分完全排除，全線恢復通車，起火原因待消防局進一步鑑識。

    國道警察呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警察報案求援。

    馬自達3轎車火燒車，消防人員拉出水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

    馬自達3轎車火燒車，消防人員拉出水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

    馬自達3轎車車頭嚴重毀損。（記者余瑞仁翻攝）

    馬自達3轎車車頭嚴重毀損。（記者余瑞仁翻攝）

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