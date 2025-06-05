高雄單月詐騙財損達1千多萬 軍人色情應召詐案增恐影響國安

高雄五月詐騙財損達1千多萬，軍人色情應召詐案增恐影響國安。（資料照）

2025/06/05 22:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警發現軍人遭詐騙情況居高不下，5月份現役軍人在高雄被詐騙案共44件，其中有6件是色情應召被騙詐財，佔4.3％，一名周姓士官透過通訊軟體認識自稱「經紀人」，對方要求先付保證金和買點數以驗證身分，連面都沒見到就花了7萬元。

周姓士官使用Telegram時，認識了兩位暱稱「欣君」及「林欣」的經紀人和「激活專員」的網友，對方主動聯繫他稱可安排兼職援交，雙方談妥條件後，對方聲稱如果要安排見面，必須先進行儲值以配對，並啟用帳號，才能進一步聯絡與見面。

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他依照對方指示陸續轉帳了5筆款項，共計新台幣7.2萬元至指定帳戶，付款後對方持續以各種理由，要求再匯款，始終未安排實際見面，才懷疑遭詐騙，立即前往派出所報案。

另有1名士官透過LINE尋找性交易，對方要求先轉帳3000元驗證身分，又要求買3.3萬元點數，並要求匯款4萬元，再將點數序號拍照回傳，前後共損失7.6萬元。

高市警方統計5月份，共發生139件色情應召詐財案，財損達1170萬元，據了解，高雄高分檢擔心一旦現役軍人遭騙，萬一觸犯軍品盜賣，甚至涉及洩漏軍機，恐將危及國安，因此，近期加強軍方防詐宣導。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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