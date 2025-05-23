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    台中年輕女警喬裝中年婦 設「請君入甕」之局抓車手

    女警胡文溱（左）喬裝成中年的張婦，設下「請君入甕」之局，抓到51歲無業的王姓車手（右），中檢聲請羈押獲准。 （記者張瑞楨翻攝）

    女警胡文溱（左）喬裝成中年的張婦，設下「請君入甕」之局，抓到51歲無業的王姓車手（右），中檢聲請羈押獲准。 （記者張瑞楨翻攝）

    2025/05/23 14:33

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局今天公布一起「請君入甕」的逮捕車手案，52歲張姓婦人去年底接獲自稱「鍾楚麟」的男子邀約，加入LINE好友後，慫恿張婦投資新加坡某公司，聲稱獲利極高，張婦投入30萬元，卻無法領回本利，詐騙集團要求張婦再投入130萬元始能「出金」，張婦向警方報案，由37歲女警胡文溱喬裝成中年的張婦，本月19日與車手見面交款時，抓到51歲無業的王姓車手，依加重詐欺罪法辦，中檢聲請羈押獲准。

    中市警局第二警分局立人派出所調查，張姓婦人於去年12月接獲一名自稱「鍾楚麟」的男子，加入LINE好友，這名男子起初以房屋需要裝修等理由聯繫張婦，之後轉而推薦投資新加坡某公司，聲稱風險低、獲利高，張婦信以為真，先後投入30萬元。

    詐騙集團得手30萬元仍不滿足，要求張婦再投入130萬元，才能「出金」（取回本金與紅利），張婦察覺異常，向警方報案，要讓詐騙集團繩之以法，員警判斷詐騙集團尚未掌握張婦的外貌特徵，遂由女警胡文溱喬裝成張婦，並穿著與詐騙集團約定的白衣黑褲，本月19日與車手在北區長青公園面交。

    當日，車手依照張婦提供的衣著特徵與女警接觸，員警見時機成熟，隨即上前逮捕51歲王姓車手，王男坦承自己無業，加入詐團，接受詐騙集團指示，擔任車手取款，全案將王男依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，台中地檢署向台中地方法院聲請羈押獲准。

    第二分局分局長鍾承志提醒民眾，凡遇到聲稱「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資機會，應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    51歲無業而加入詐團的王姓車手，當場被女警等人拘捕，中檢聲押獲准。（記者張瑞楨翻攝）

    51歲無業而加入詐團的王姓車手，當場被女警等人拘捕，中檢聲押獲准。（記者張瑞楨翻攝）

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