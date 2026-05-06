為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大巨嘴鳥「叼著老鼠狂甩」 台北動物園回應了

    2026/05/06 18:07 記者甘孟霖／台北報導
    網友拍下台北動物園大巨嘴鳥捕食老鼠畫面。（翻攝自Threads/panda.bao.tw）

    網友拍下台北動物園大巨嘴鳥捕食老鼠畫面。（翻攝自Threads/panda.bao.tw）

    台北市鼠患議題延燒，今（6）日又有民眾目擊，台北市立動物園內出現大巨嘴鳥捕食老鼠畫面，引發討論。園方證實下午有收到通報，老鼠是從山邊進入，大巨嘴鳥本來就會捕食小型脊椎動物，但因已經吃飽、所以沒有進食。

    一名網友在社群平台分享影片，只見影片中的大巨嘴鳥口中銜著一隻老鼠，並持續擺動腦袋甩動這隻老鼠，畫面也引發民眾議論，「改天會不會看到圓寶玩米奇」、「這算大自然的饋贈嗎？」

    台北動物園表示，今天下午3點多，穿山甲館保育員接獲遊客通知，大巨嘴鳥疑似正捕食老鼠，保育員前往現場查看，以葡萄乾誘使大巨嘴鳥靠近以便查看，大巨嘴鳥後來放下老鼠獲得葡萄乾獎勵。

    園方指出，該老鼠已經死亡，經同仁鑑定屬於亞洲家鼠幼齡個體，因該區屬於半開放空間，應該是從山邊跑進來，目前依園內規定送往獸醫室等候檢驗。

    園方說明，大巨嘴鳥本就會捕食其他小型脊椎動物為食，惟穿山甲館所照養的大巨嘴鳥個體，已有充足食物，所以並未進食該鼠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播