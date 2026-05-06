大巨嘴鳥「叼著老鼠狂甩」 台北動物園回應了

網友拍下台北動物園大巨嘴鳥捕食老鼠畫面。（翻攝自Threads/panda.bao.tw）

台北市鼠患議題延燒，今（6）日又有民眾目擊，台北市立動物園內出現大巨嘴鳥捕食老鼠畫面，引發討論。園方證實下午有收到通報，老鼠是從山邊進入，大巨嘴鳥本來就會捕食小型脊椎動物，但因已經吃飽、所以沒有進食。

一名網友在社群平台分享影片，只見影片中的大巨嘴鳥口中銜著一隻老鼠，並持續擺動腦袋甩動這隻老鼠，畫面也引發民眾議論，「改天會不會看到圓寶玩米奇」、「這算大自然的饋贈嗎？」

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台北動物園表示，今天下午3點多，穿山甲館保育員接獲遊客通知，大巨嘴鳥疑似正捕食老鼠，保育員前往現場查看，以葡萄乾誘使大巨嘴鳥靠近以便查看，大巨嘴鳥後來放下老鼠獲得葡萄乾獎勵。

園方指出，該老鼠已經死亡，經同仁鑑定屬於亞洲家鼠幼齡個體，因該區屬於半開放空間，應該是從山邊跑進來，目前依園內規定送往獸醫室等候檢驗。

園方說明，大巨嘴鳥本就會捕食其他小型脊椎動物為食，惟穿山甲館所照養的大巨嘴鳥個體，已有充足食物，所以並未進食該鼠。

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