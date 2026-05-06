軍購條例最快週五院會表決 藍委：可能通過黨版「3800億+N」

立法院長韓國瑜主持黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，最後仍無共識。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今日下午第四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但仍無共識，韓國瑜宣布依規定處理。由於國防特別條例草案已逾1個月協商冷凍期，最快8日立法院會就可處理。有藍委表示，他早就預料到今天的協商不會有結論，國民黨自己的黨團大會都沒有共識了，跟綠白的協商又怎麼會有共識？就看大人們這兩天能否協商出一個黨內與民眾黨都能接受的版本，若仍無共識、又要在週五表決，他認為最後應該是會通過黨版的「3800億元+N」。

藍委指出，不管是黨版「3800億元+N」或多數藍委支持的8000億，以及藍委賴士葆提的「3800億元+N」等於8000億，基本上都是一樣的。美方要的就是8000億，也符合國民黨有發價書一定支持的立場，大家有疑慮的是商售、委製的部分，希望這些編到國防年度預算，再好好把關。

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對於國民黨主席鄭麗文今日在中常會上表示，願意修正將「+N」明確化。藍委表示，本來N就是指後續來的發價書，不管是要一次寫進去，或保留彈性，精神都是一樣的；最重要的還是美方趕快把第二波發價書送來，就能解決目前的爭議。

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