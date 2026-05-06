跨黨參一腳！不爽8000億版本 新黨檢舉徐巧芯等8藍委

游智彬檢舉徐巧芯等8藍委。（取自新黨臉書）

國民黨為軍購「3800億+N」、「8000億」2版本吵翻天，副主席季麟連日前點名批評支持「8000億版本」的立法院長韓國瑜、立委徐巧芯後，正式將黨內爭議搬上檯面。今日新黨也加入戰局，表示由副秘書長游智彬正式向監察院及國民黨考紀會分別遞出檢舉書，檢舉徐巧芯等8名立委，違反《遊說法》，私下接受美國外交人員及美國軍火商之不當遊說。

新黨臉書今日發文表示，今日下午13時向國民黨黨部、監察院分別遞件檢舉。其中，向監察院檢舉違反《遊說法》之檢舉書，新黨指出，徐巧芯等8位立法委員，涉嫌於審理高達新台幣數千億元之軍購相關法案期間，未依法踐行《遊說法》之規範，私下接受美國外交人員及美國軍火商之不當遊說，嚴重破壞國家立法之透明與公正性，請監院依《遊說法》及相關行政調查權限，即刻立案查處，以正官箴。

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向中國國民黨中央考核紀律委員會之檢舉書則寫道，檢舉貴黨黨籍立委徐巧芯等8人，於立法院無視黨團運作機制，擅自配合外國軍火商利益推動軍購預算，涉嫌違反遊說法並嚴重損害在野黨監督形象，建請即刻啟動黨紀調查，予以嚴懲，以儆效尤。

新黨還呼籲國民黨切勿護短，應即刻針對該8位立委之提案動機、與外國代表之接觸過程啟動內部調查，釐清其是否涉及不當遊說或利益交換，並依黨紀予以處分，以正視聽，挽回國人對在野陣營之信任。

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