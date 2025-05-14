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    竹東三環幫槍擊案 檢今依殺人罪嫌起訴6人

    竹東三環幫槍擊案，新竹地檢署今依殺人罪嫌起訴姜男等六名嫌犯。（新竹縣警方提供）

    竹東三環幫槍擊案，新竹地檢署今依殺人罪嫌起訴姜男等六名嫌犯。（新竹縣警方提供）

    2025/05/14 11:14

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮今年1月24日傍晚傳出震驚全國的槍擊事件，在地黑幫「三環幫」創幫元老劉憲治身中2槍、遭人斷掌後不治。新竹地檢署今（14日）表示，全案偵查終結。認被告姜姓男子等6人，涉犯殺人等罪嫌，今依國民法官法及刑事訴訟法規定提起公訴，並移請新竹地方法院審理。

    新竹地檢署表示，該署偵辦竹東槍擊殺人案件，檢察官吳柏萱指揮新竹縣政府警察局、竹東分局偵辦。

    檢察官認被告姜姓、邱姓、簡姓、温姓、范姓、郭姓等6人，都是竹東「三環幫」成員；劉憲治為「三環幫」幫主。因姜男的父親於去年2月間遭劉憲治毆傷，姜男心生不滿，結合邱、簡、温、范、郭等「三環幫」成員，共謀殺害劉憲治。

    另姜男等人為籌備犯案，取得作案車輛及手機後，另由郭男購入作案使用之槍械、開山刀及頭套等偽裝用品，分工籌劃，並接洽購車及安排作案接應事宜。

    檢警調查，今年1月24日傍晚，姜男等5人持槍枝與開山刀闖入劉憲治所屬據點行兇，對在場人員開槍、砍殺，造成劉憲治當場死亡，亦同時造成在場人劉、曾、吳、陳、曾、陳等人受傷後，眾人旋即拔離監視器主機離開現場，另由郭男與朱男（涉犯使人犯隱蔽罪嫌部分，另以通常程序提起公訴）接應協助搭機出境，分別潛逃至日本、泰國、柬埔寨等地，嗣經檢警循線緝獲歸案。

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