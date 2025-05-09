5/9今彩539頭獎開1注！800萬獎落宜蘭

今晚（9日）開獎的第114000051期大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/09 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月9日開獎的第114000114期今彩539頭獎開出1注，由宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路267號1樓「發發發投注站」開出；第114000051期大樂透頭獎則摃龜。

第114000051期大樂透中獎號碼「15、27、33、42、48、49，特別號：39」頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得170萬8612元；參獎共28注中獎，每注可得6萬5715元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬4973元；伍獎共1520注中獎，每注可得2000元；陸獎共1977注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9424注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6483注中獎，每注可得400元。

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第114000051期49樂合彩中獎號碼為「15、27、33、42、48、49」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共125注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3861注中獎，每注可得1250元。

第114000114期今彩539中獎號碼為「04、11、19、21、34」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6316注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1985注中獎，每注可得50元。

第114000114期39樂合彩中獎號碼為「04、11、19、21、34」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9610注中獎，每注可得1125元。

第114000114期3星彩中獎號碼為「282」。壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第114000114期4星彩中獎號碼為「6474」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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