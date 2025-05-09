高雄「樋口飯糰」要搬家了！ 租約爭議決定解約 里長曝新地點

「樋口飯糰」老闆?口先生親自拿著舉牌向現場排隊民眾致謝。（資料照）

2025/05/09 09:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鼓山區青海路上由日台夫妻經營的「樋口飯糰」，上個月與邵姓女房東因為漲租、砸店等糾紛鬧上新聞版面，雙方各執一詞，眼見輿論一面倒挺店家，邵女上月底出面稱希望此事到此為止，會繼續履行租約。怎料邵女（6日）趁著飯糰店公休，帶人到店稱要檢查電表，再度引發飯糰店夫妻不滿，再起爭執。對此，當地龍水里里長透露，飯糰店將提早解決，搬到新地點。

龍水里里長初學霖在社團PO文表示，各位親愛的里民大家好，有關青海路日本飯糰店，飯糰店已經決定要提早解約，新的住家位置在翠華路，但還沒有遷移之前，大家有空可以去那邊多捧捧場，里長也希望日本飯糰店的相關事宜，因為是屬於私人糾紛問題，希望社團內就不需要再上傳了。

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樋口飯糰店與邵姓女房東的租約爭議本已告一段落，不料6日店家公休，邵女竟「突襲」帶了2名疑似水電技師的人員，要檢查1樓飯糰店的電線、電壓等，樋口夫妻不滿未經通知，且放在走道的物品遭移動，雙方再次爆發口角報警。

邵女痛罵樋口夫妻利用媒體塑造受害者形象，上月底還說自己秉持「中」日友好的態度便宜租房給樋口夫妻的她，如今將不滿情緒牽涉民族仇恨，「你們日本人了不起嗎？南京大屠殺，你們都忘記了嗎？」她還說，最近網路上很多人威脅要對她不利，她要求樋口夫妻出來說明清楚，否則網暴持續影響她的生活，她也將對網上揚言攻擊她的網友提告。

邵姓女房東6日帶人到「樋口飯糰」稱要檢查電表，再度引發樋口夫妻不滿，雙方再起口角並報警。（民眾提供）

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