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    台南警官督勤撞同事車遭質疑匿報 警分局：看到爆料才知道

    郭姓警官督勤時疑兩度擦撞警員車輛，善化分局否認匿報。（記者王捷攝）

    郭姓警官督勤時疑兩度擦撞警員車輛，善化分局否認匿報。（記者王捷攝）

    2025/04/18 00:47

    〔記者王捷／台南報導〕郭姓警官去南警善化分局督勤時撞到警員的車，但善化分局卻稱，連被撞到的警員起初也未發現有擦撞，是看到網路爆料這件事，為謹慎才調查，沒有匿報。督察室則回應，已處分郭警官申誡一次。

    郭警官曾在舊市區任副分局長，去年支援督察室，在善化分局設有辦公室，有傳言指稱，郭警官去督勤時兩度擦撞警員的車輛卻「肇逃」，被撞到的警員發現車輛的擦痕後，調監視器釐清案情，郭警官認為這是非因公調閱監視器，分局還疑似匿報，質疑是郭警官開車技術差，還是為了逃避什麼？

    善化分局否認匿報，強調實際狀況並非像傳言這般，這件停車場的擦撞案發生約在3個月前，停車場的車禍案，也沒有受到道路交通管理處罰條例規範，當時分局不曉得郭警官撞到警員的車，起初連警員也不知自己的車有被擦撞，而是看到網路上有人爆料，為謹慎自行調查，也通報督察室，而且郭警官的擦撞紀錄只有一次。

    另外，警察局指出，事發後郭警官接受督察室調查，依警政署對警察在外發生車禍的相關規定，處分申誡一次，同時也解除郭警官支援督察室的職務，請他回到原單位服務。

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