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    雲林兄弟檔施工沼氣中毒溺斃 職安署開罰廠商30萬並移送法辦

    斗六點鑫昨發生2名外包商工人沼氣中毒掉入雨水池溺斃。（圖由民眾提供）

    斗六點鑫昨發生2名外包商工人沼氣中毒掉入雨水池溺斃。（圖由民眾提供）

    2025/04/14 08:16

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市點鑫產業股份有限公司斗六廠昨（13）日發生，44、40歲黃姓兄弟在雨水回收池中進行筏基抽水作業時，因池中沼氣洩出，兩人雙雙中毒落入池水中而溺斃。職安署中區職安中心表示，點鑫及外包廠商依職安法裁處30萬元罰鍰，並涉及刑事部分將移送雲林地檢署後續偵辦。

    職安署中區職安中心主任林聰偉表示，經調查黃姓兄弟2人昨下午前往點鑫執行筏基抽水作業，由弟弟打開池水的人孔蓋後，先將抽水泵放入池中，而池水中含有濃度高的硫化氫因此受擾動而釋出，弟弟吸入不久後昏迷掉入深2.65米、水深1.2米的回收池中。

    林聰偉指出，哥哥眼見弟弟發生意外，便往人孔蓋處搭起梯子下去要搶救弟弟，同樣吸入大量氣體在池水內昏迷進而身亡。

    林聰偉表示，此次工程未先進行測定危害物質作業，且未設置通風設備，而人員在3公尺的人孔邊緣作業，並未設置適當強度護欄或安全帶等措施，依照職業安全衛生法第6-1條，對外包廠商裁處30萬元罰鍰，並勒令停止筏基抽水作業。

    林聰偉表示，除對外包商裁罰外，因點鑫未善盡承攬管理責任，同樣開罰30萬元，雙方須提交改善計畫後經審核後方能復工，由於此案涉及刑法亦將提供給雲林地檢署進行後續偵辦。

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