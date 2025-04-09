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    台中9旬父獨自照護3身障兒 累到住院仍心繫兒子無人顧

    員警自掏腰包買了一箱泡麵到紀家。（警方提供）

    員警自掏腰包買了一箱泡麵到紀家。（警方提供）

    2025/04/09 21:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區90歲紀姓老翁近日身體不適住院治療，最牽掛的不是自己健康，而是家中3名身心障礙，生活無法自理的兒子，警方接獲求助後用實際行動守護，立即趕往探視並提供即時援助，協助他們暫渡難關，後續也聯繫里長及社會局介入關懷，確保後續照護無虞。

    台中市第三分局健康派出所前晚接獲轄內醫院護理師來電，表示有住院病患需協助，經了解，90歲紀姓老翁當日上午因身體不適，由119送醫診斷後須住院治療，然而他放心不下的是家中3名身心障礙的孩子無人照顧，巡佐林紀韶、警員蔡宜庭獲報後，立即趕赴紀家探視。

    抵達住處後，一股濃重異味撲鼻而來，員警進入黑暗的屋內，須靠手電筒照明才找到燈源，而開燈後映入眼簾的景象更令人憂心，屋內環境凌亂，地板與各處物品覆滿黑垢，生活條件極為惡劣，開門應對的是紀翁55歲的大兒子，雖也領有身心障礙手冊，但仍能與員警簡單溝通，另外2名成年的大男孩則各自蜷縮於房內，從頭到尾沉默不語。

    經了解，一家4口日常起居全仰賴紀翁打理，當天紀翁送醫後，家中3名孩子無法自理，整日都未曾進食，考量當時正值晚餐時間，員警毫不猶豫自掏腰包購買熱騰騰的便當和泡麵送至紀家，讓紀翁最牽掛的孩子們能夠暫時果腹，並細心叮囑孩子們耐心等待醫院通知。

    員警返所後，隨即聯繫社會局及里長，得知紀家為長期關懷個案，也請相關單位介入後續照護，確保這戶家庭能獲得適切協助，第三分局表示，將持續關懷轄內需要幫助的弱勢家庭，提供即時援助，並呼籲民眾如發現身邊有需要協助的個案，可撥打110報案專線或1999市民專線，向相關單位尋求支援，共同守護社會弱勢族群。

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