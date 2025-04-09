馬公街頭闖紅燈還惡意逼車 警方依法開單並移送法辦

「澎湖逼車烙跑啥小哥」，在馬路上惡意逼車碰撞，還出手傷人。（澎湖交通觀察日誌提供）

2025/04/09 17:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公鬧區光復路與三多路口，昨（8）日中午發生一起惡意逼車碰撞事件，無牌騎士闖紅燈，遭左轉騎士出言制止，竟突調頭全速追逐，並碰撞逼車還出手傷人，所有惡行經後車「全都錄」，並提供給「澎湖交通觀察日誌」，引發網路炸鍋，逼車騎士被封為「澎湖逼車烙跑啥小哥」。

根據民眾爆料指出，昨日中午11時40分，有一位民眾騎乘無牌機車，由光復路行經「好傢在」路口闖紅燈，被綠燈等待左轉的騎士幹譙，結果該名民眾氣噗噗追上來惡意逼車甚至碰撞！民眾將騎士逼停後，旋即下車勒住騎士脖子動粗，狀似十分兇狠，但當騎士說要報警時，民眾立刻逃跑。被網友笑稱「有膽逼車、沒膽面對」、「今年度最佳MVP就給你當了-澎湖逼車烙跑啥小哥」。

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由於案發後，被動粗的騎士立即撥打手機，向轄區光明派出所報案，警方趕抵現場調閱路邊監視器，透過讓當事人指認方式，目前已鎖定逼車烙跑啥小哥。此人似乎是慣犯，目前等待司法程序進行，騎士對該名民眾提出傷害告訴，警方已傳喚嫌疑人到案製作筆錄。

針對「澎湖逼車烙跑啥小哥」路上惡意逼車碰撞及未懸掛車牌部份，警方已依法開具危險駕駛及未懸掛車牌罰單，但傷害告訴刑事案件部份，嫌疑人精神不穩定，未來可能獲得減刑或免刑處分，再度引發網民不滿，認為法律放縱精神不穩定民眾，任意騎車在馬路上，猶如不定時炸彈，對民眾行車安全造成威脅。

「澎湖逼車烙跑啥小哥」惡意逼停機車騎士，但聽到報警立即烙跑。（澎湖交通觀察日誌提供）

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