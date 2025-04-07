7旬翁買醫療器材欲匯款200萬元 警查出貓膩戳破騙局

唐姓老翁因想購買醫療器材匯款200萬元，警方獲報到場檢視合約內容，發現該公司與唐翁所提供合約公司負責人不同，明顯是場騙局，經勸說後讓唐翁取消匯款。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/07 11:52

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市唐姓老翁因想購買醫療器材給臥病在床妻子，於是到住家附近銀行匯款200萬元，行員察覺有異報警，警方到場檢視購買合約內容，發現該公司與唐翁所提供合約公司負責人不同，且僅有電子文字與圖檔，告知這是詐騙並耐勸說後，唐翁才恍然大悟取消匯款，警方今公布阻詐影像及過程。

據了解，已退休的76歲唐翁，當天到台北市文山區國泰世華銀行匯款200萬元，行員認為有異報警，警方立即趕赴現場了解，經詢問後，得知唐翁為了自身及臥病在床的妻子健康狀況，希望購買醫療器材，還拿出LINE上的合約文件讓警方檢視。

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經警方檢視後，發現合約文件上未有任何親筆簽名或私章，僅有電子文字與圖檔，與一般正規契約形式不符，進一步詢問後，唐翁稱該公司負責人是相識多年的老朋友，但警方一查，該公司負責人是年僅31歲的詹姓男子，並非唐翁所稱對象。

文山一分局警方今指出，經到場員警耐心勸說與詳細說明後，一一破除詐騙迷思，唐翁才恍然大悟，驚覺自己險些落入詐騙陷阱，並當場取消匯款，成功保住200萬元積蓄。

警方提醒，詐騙手法層出不窮，特別針對長者或急需購買高價商品的民眾，常利用假合約或偽造身分行騙，民眾如遇可疑交易，應先與家人討論或諮詢警方，以免遭受財務損失。

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