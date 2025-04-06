嫌犯拒檢衝撞 桃園中壢員警當街連轟12槍沒攔住

桃園中壢警匪追逐！嫌犯拒檢衝撞、員警當街連轟12槍仍被逃逸，警方正全力追捕中。（記者李容萍翻攝）

2025/04/06 11:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局員警昨（5）日晚間執行「雷霆除暴專案」，市警局保安大隊通報一輛白色轎車行跡可疑、拒檢，甚至衝撞警車逃逸，興國派出所員警發現該車堵在車陣中，喝令駕駛下車被拒，甚至多次換檔補油門企圖衝撞逃脫，警方顧及來往民眾安全連開12槍阻止，仍被對方逃脫。

中壢警方昨晚9點35分接獲市警局保安大隊通報，在中壢區培英路段有車輛行跡可疑、拒檢衝撞警車逃逸，隨即發動攔截圍捕；晚間9點45分，中壢分局興國派出所所長王韋力等人在環西路與志廣路口發現該車停下、堵在車陣中，隨即阻斷車流上前攔查，多次喝令駕駛下車遭拒，且該車多次換檔補油門試圖衝撞脫，為恐該車影響來往民眾安全，遂依警械使用條例用槍射擊12發。

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未料該車竟然衝撞其他民眾車輛後逃逸，逃逸過程中造成1輛民車受損，但無人受傷，已保安大隊已組成專案小組追緝中。

因為警匪對峙地點就在環西路知名食補薑母鴨店外，有民眾當場目擊錄影，還在社群平台PO文稱「中壢警察開槍了，直接清空彈夾越來越多警車趕來」，並標記「警察發威，環西路帝王食補薑母鴨外」，結果「吃飯吃一吃，突然有鞭炮聲，結果外面大家在叫，原來是警察開槍～」。

警方表示，不容許歹徒公然挑戰公權力，為了市民的安危，必定將該車犯嫌查緝到案，以維本市治安。

桃園中壢警匪追逐！嫌犯拒檢衝撞、員警當街連轟12槍仍被逃逸，警方正全力追捕中。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢警匪追逐！嫌犯拒檢衝撞、員警當街連轟12槍仍被逃逸，警方正全力追捕中。（記者李容萍翻攝）

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