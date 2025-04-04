泰籍移工打黑工死亡 同鄉怕被發現夥同雇主埋屍

苗栗警方於去年中秋節當晚查獲失聯移工，並至山區尋獲並挖出阿二遺體。 （警方提供）

2025/04/04 13:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕非法滯留、於苗栗縣打黑工的泰國籍男子阿二（譯名），受雇替從事營造小包商的鄧姓男子工作，但阿二於去年間9月份，在鄧男租用宿舍因潛在性心肌病發作而心臟休克死亡後，阿二同鄉阿黑、阿菜、阿旺（譯名），因擔心打黑工被發現，竟與鄧男將阿二遺體載往山區埋屍，但於去年中秋節遭警方破獲。苗栗地院法官近期審理後，鄧男與阿黑、阿菜、阿旺依遺棄屍體罪被求徒刑10個月，另阿黑、阿菜、阿旺執行完畢或赦免後，驅逐出境。

全案經阿二女兒跨海求助後，苗栗警方接獲介入辦案，發現當時為47歲的阿二去年5月間持15天觀光簽證入境，逾期滯留在台，被接應到苗栗打黑工。不過阿二於去年9月中凌晨因潛在性心肌病發作而心臟休克死亡。

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鄧男與阿黑、阿菜、阿旺等人得知阿二死亡後，擔心打黑工被發現，竟由鄧男駕車，阿黑、阿菜、阿旺協同將阿二遺體載往山區一處菜園，將阿二遺體挖洞掩埋。

之後鄧男等人還錄影透過阿二女友告知人在泰國的阿二女兒稱阿二已經病故。但阿二女兒認為不對勁，向一名在台通譯求助，全案得以偵破。

苗栗地院法官近期審理後，依遺棄屍體罪對鄧男與協助埋屍的阿二同鄉判刑。

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