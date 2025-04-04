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    首頁　>　社會

    愛到卡慘死！台中醉女遭同居男友暴打 不報案拒求援

    民眾錄影畫面顯示，女方被男友打得一度趴在地上（圖右），但她否認受暴，也拒絕警方協助。（翻攝自Threads）

    民眾錄影畫面顯示，女方被男友打得一度趴在地上（圖右），但她否認受暴，也拒絕警方協助。（翻攝自Threads）

    2025/04/04 13:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一對同居情侶於今天（4日）清晨5時許，在台中市北區育樂街的超商旁爭吵，男方情緒失控，不斷揮手爆打喝醉酒的女友，警方接獲民眾報案馳抵，女方身上無明顯傷痕，她也否認自己受暴力對待，始終護著男友，不報案也拒絕警方協助，但警方還是依家庭暴力防治法通報台中市政府社會局。

    上述爭吵施暴畫面，也被民眾拍下傳到網路，畫面顯示，女子不斷高聲叫喊，男方情緒失控，揮手爆打女方，還高聲叫罵「啥小」，女方也回罵三字經，並一度被打得趴在地上，不過，台中市警局第二分局育才派出所員警馳抵時，雙方已恢復平靜。

    警方調查，2人為同居男女朋友關係，男友宣稱2人一起參加飲宴後，女方喝醉酒，他想把酒醉的女友帶回住處，過程中發生口角及拉扯，員警檢視該名女子身上並無明顯傷勢，且女子堅定表示自己並未受暴，亦不須警方協助，只想回家好好休息。

    員警告誡雙方應保持理性，冷靜溝通，在告知相關權益後，陪同2人安全返回住處；經向住處大樓物業人員確認，2人確為同居男女朋友關係無誤，但檢視民眾提供的錄影畫面，該男子確實對女方毆打施暴，警方依家庭暴力防治法通報。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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