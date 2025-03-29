台中女假收養浪貓真詐財！變造誇張治療費募款 害寵物醫院揹黑鍋

趙女變造17萬餘元誇張的貓咪治療費募款，害寵物醫院揹黑鍋而發文澄清，趙女詐財惡行就此曝光。（記者張瑞楨翻攝臉書）

2025/03/29 09:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市趙姓女子於2023年間，把自己飼養的品種貓送到一家寵物醫院就醫，卻變造診療收據，把1萬4750元，變造成17萬1300元，膨脹11.6倍後，還宣稱自己收養的流浪貓生病，在網路發文募款，「他（貓）真的非常需要你們的幫助」，詐得3位愛貓人士共1萬4500元善款，揹黑鍋的寵物醫院發文澄清，「我們並無收取誇張不實的醫療費用」，趙女利用愛貓者善心行騙的惡行就此曝光，不過，法官考量她坦承犯行，將詐得款項全數返還，依加重詐欺取財罪判刑9月，宣告緩刑3年，免除牢獄之災。

判決書指出，趙女沒有為流浪貓募款之意，卻於2023年9月2日，把自己飼養的品種貓於寵物醫院就診後的收據，翻拍成照片，利用圖像處理軟體「美圖秀秀」，把原收據記載的藥劑費4500元變造為8萬4500元、全血球計數600元變造為3600元、生化檢驗2000元變造為5萬2000元、貓發炎指數1200元變造為3萬1200元，合計金額1萬4750元，變造為17萬1300元，膨脹11.6倍。

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趙女於同年9月5日於自己的Instagram（下稱IG）帳號中貼文，「很遺憾這次接來的小貓，確定是貓腹膜炎了，也就是FIP，俗稱貓咪黑死病…他真的非常需要你們的幫助，但是我也不想白白收你們的捐款，我真的不得已走向募款這條路」，並附上變造的收據，以及趙女自己的銀行帳戶號碼，温姓、林姓、吳姓等3位善心人士，分別匯款1萬、2500元與2000元，合計1萬4500元。

不料，上述高達17萬餘元的治療費用，卻讓寵物醫院揹黑鍋，趕緊發文澄清，「今天晚上有募款文，有更改醫療收據內容，請民眾小心！貓咪是有主人的品種貓，不是浪貓」、「希望民眾看清楚，與本院無關，我們並無收取誇張不實的醫療費用，也未參與募款行動！」，趙女見東窗事發，在自己的IG帳戶發出道歉文章，並把3位善心者的善款回數退回，但仍被舉發詐財。

台中地方法院一審認為，趙女坦承犯行有悔意，詐得款項全數返還，依「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」（加重詐欺取財罪）共3罪，各處有期徒刑6月，合併執行9月，緩刑3年，高等法院台中分院也維持一審量刑，可上訴最高法院三審。

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