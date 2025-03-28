2中企非法在台挖角！新竹檢調搜索查扣證據、5人交保

新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體兩家公司，非法在台挖角高科技人才，26日及27日指揮調查局分別至台北、台中、新竹等地執行搜索，查扣內部文件及筆記型電腦、手機等證據。（法務部調查局提供）

2025/03/28 10:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦中國大陸地區營利事業艾科微電子、金泰克半導體兩家有限公司，透過第三地投資方式，在我國非法設立研發據點並招募科技人才案件，前天和昨天（26日及27日）指揮調查局分別至台北、台中、新竹等地執行搜索，並傳喚被告及證人十餘人到案說明，查扣內部文件及筆記型電腦、手機等證據。經檢察官訊問後，認其等涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第93條之2等罪，犯罪嫌疑重大，諭知張姓等5名被告交保40萬、30萬元不等。

新竹地檢署表示，檢察官王遠志指揮新竹市調查站，前天到台北市南港區、新竹縣市等地，搜索該艾科微公司在我國設立的相關據點及相關人員住居所，傳訊被告4人、證人2人共6人到案說明；並扣得股權結構說明、組織改造會議紀錄、僱用合約、員工名單、筆記型電腦及手機等證物。

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案經檢察官訊問後，認張姓被告等3人涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第93條之2第1項罪嫌重大，諭知張男等3人各交保40萬、30萬元、30萬元。

檢方指出，另檢察官廖啟村指揮新竹縣調查站，昨天至台中市、新竹縣市等地，搜索金泰克公司在我國設立的相關據點及相關人員住居所，通知該蔡姓被告2人、證人5人共7人到案說明；並扣得嫌人手機、電子信箱郵件、委託服務合約等相關證物。經檢察官訊問後，認蔡男等2人同樣涉及上述罪嫌重大，諭知2人各交保30萬元。

新竹地檢署表示，上述兩案都是中國大陸營利事業透過第三地投資公司方式，在台私設研發中心，挖角我國具半導體IC設計相關研發能力的研發人才，其中艾科微公司為擴大挖角我國半導體人才，於2020年間起陸續在我國網路求職平台刊登徵才廣告，迄今已挖角逾50名研發人才；金泰克公司則利用台灣高科技人才，為中國企業發展SSD數據儲存研發科技，都嚴重影響我國半導體產業發展。

檢方呼籲，依據我國現行法令，中國大陸事業未經經濟部投資審議委員會許可，不得在台從事任何業務活動。高科技人才與技術是國家經濟安全的核心資產，該署將持續與調查局密切合作，強化查辦力道，全力守護我國產業競爭力與經濟命脈。

新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體兩家公司，非法在台挖角高科技人才，26日及27日指揮調查局分別至台北、台中、新竹等地執行搜索，查扣內部文件及筆記型電腦、手機等證據。（法務部調查局提供）

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