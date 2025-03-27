男友闖包廂「抓姦」 女友「抱緊」害他差點被砍死

李姓男子不滿女友半夜和人揪歡唱，闖包廂「抓姦」被女友「抱緊」，害他差點被砍死。示意圖。（資料照）

2025/03/27 13:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕羅姓女子與施姓男子半夜相約到KTV歡唱，羅女的男友李男得知此事，跑到包廂內質問兩人，羅女擔心發生衝突「抱緊」李男，結果李男被抱後無法出手，施男竟拿出折疊刀砍殺，造成李男臟器外露差點死掉，李男被逮後辯稱是「正當防衛」，但法官綜合相關事證後，依殺人未遂罪判徒刑5年6月。

判決指出，去年5月11日凌晨，李男到苓雅區某KTV「抓姦」，他進入包廂後看到羅姓女友和施姓男子正抓著麥克風歡唱，他質問兩人現在是什麼情形，施男回了他一句 「那就吵架啊」，李男作勢上前找施男輸贏，結果還沒出手，就被施男拿折疊刀狠刺手腕，李男拿凳子起來阻擋，羅女看兩人發生衝突，也抱住李男希望他冷靜一點。

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結果李男被羅女抱住，無法出手保護自己，反被施男拿刀往他身上捅，李男被捅到第三刀時已失血過多休克，KTV員工發現包廂發生血案，趕緊報警將李男送醫，李男因腹部臟器外露一度命危，幸搶救得宜撿回一命；而行凶的施男則趕緊落跑，並把凶刀丟在大社山區，但逃沒多久就被警方逮捕歸案。

高雄地方法院審理時，施男辯稱自己當時擔心被打，才會拿折疊刀防身，自己只是不小心刺到李男，沒有要殺他的企圖；但法官檢視相關事證，認為衝突發生時，李男已被羅女抱住，沒有動手打人的機會，但施男仍拿刀刺殺他，且連刺多刀，已逾越「正當防衛」，因此依殺人未遂罪判徒刑5年6月，可上訴。

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