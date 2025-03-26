桃園爆情殺！女子買飲料遭刺 男行兇後持刀自戕

桃園市桃園區寶山街一間飲料店前發生情殺，女子買飲料時遭30歲姜男持水果刀行刺，姜男行兇後持水果刀自戕，現場留有大片血跡。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/26 17:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區寶山街一間飲料店，今（26）日下午2點35分發生情殺，30歲姜姓男子持水果刀行刺正在買飲料的29歲陳姓女子，再朝自己胸口狂刺2到3刀，兩人雙雙倒臥血泊，因血流過多都陷入昏迷，陳女傷勢嚴重，肺部有穿刺傷，已轉送林口長庚醫院搶救，傷勢並不樂觀，姜男胸、頸都有刀傷，送往桃園敏盛醫院救治，外傳姜男疑似追求不成起殺機，警方已封鎖現場採證，調閱監視器並詢問親友釐清案情犯案動機。

據了解，事發前陳女騎機車到飲料店買飲料，等候時遭姜男持水果刀朝背後行刺，見陳女倒臥血泊之中，姜男再持水果刀朝自己胸口狂刺2到3刀，陳女傷及肺部要害出現氣胸、意識不清，姜男也因血流不止倒地，目擊的飲料店員連忙向警方報案，陳女被送往榮總桃園分院，因傷勢嚴重轉送林口長庚，姜男左胸、頸部均有刀傷，送往桃園敏盛醫院急救，現場地板血跡斑斑、鮮血四濺。

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警方拉起封鎖線採證，姜男也是騎乘機車前往犯案現場，水果刀是預藏，是否一路尾隨犯案仍待調查，另調閱監視器並詢問雙方親友，據悉，姜男與陳女是同公司同事，主要做醫療器材，外傳姜男疑似追求不成起殺機，因兩人都在醫院救治中，殺人動機仍待釐清。

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桃園市桃園區寶山街一間飲料店前發生情殺，女子買飲料時遭30遂姜男持水果刀行刺，姜男行兇後持水果刀自戕，現場留有大片血跡。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區寶山街一間飲料店前發生情殺，女子買飲料時遭30遂姜男持水果刀行刺，姜男行兇後持水果刀自戕，現場留有大片血跡。（記者鄭淑婷翻攝）

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