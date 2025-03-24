申辦網路帳戶沒提醒「小心詐騙」 台東婦遭詐88萬告金融機構

婦人使用銀行網路帳戶，將帳號、密碼拍照給詐團，被騙88萬元。示意圖。（美聯社檔案照）

2025/03/24 17:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東發生一起訴訟案，約在十多天前，一名女子到台東地檢署申告住家附近一間金融機構分行，表示自己母親申辦網路帳戶時，因行員未提醒母親「小心詐騙」，才被詐團得逞、被騙88萬元，金融機構地方總行喊冤，並表示已進入司法階段。

目前未能與提告女子取得聯繫，據了解，女子前往台東地檢申告該分行行員瀆職，檢方已受理。由於女子因母親被騙，認為「金融機構資料都能流出」，所以連警方也不相信，未對警方透露母親資訊、逕自前往申告行員。

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檢警調查，婦人是去年賣房後，扣除花銷的尾款。卻收到假檢警來電還以交友軟體互加好友，並告知婦人，帳戶已被監管，要求另開網路銀行戶頭後，把帳戶與密碼拍照回傳。婦人不疑有他，結果資料一傳出，戶頭內88萬馬上被轉走。

婦將帳號密碼拍照給詐團

金融機構台東總行內部透露，女子的母親因前往臨櫃申辦網路銀行，老人家在行員教導下順利下載到手機並開通；未料女子後來前來抗議，表示老人家遭詐騙，總行派員了解才發現，原來是老婦人將帳號和密碼給予他人所致，當天帳戶內的88萬元就被提領一空，但究竟何因或給予對象並未透露。

該金融機構內部私下表示，也不希望見到如此，一般都是在轉匯款項時，行員才警覺並提醒小心詐騙，「相信現在每家銀行的行員應該都已被訓練得很好」，但自己將帳號、密碼提供給他人，這實在防不勝防，接下來的訴訟，公司也會密切注意並給予協助。

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