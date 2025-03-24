醉男半夜常敲牆與鄰居衝突 警依傷害罪送辦

莊先生出示當時受傷的傷勢。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/24 16:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名30多歲王姓男子平常有酗酒習慣，晚間酒醉後經常敲打牆壁，發出聲音擾鄰。22日一名搬到附近居住一年多的莊姓男子心生不滿，與王男理論，兩人發生衝突，最終莊男遭毆傷倒地。警方獲報後趕往現場，協助傷者就醫，通知王男到場，依涉犯傷害、毀損罪嫌將其函送基隆地檢察署偵辦。

受傷的莊男表示，上週六深夜10時20分，王男突然敲打自家大門，本以為是鄰居有事要談，結果才發現對方是近兩個月在凌晨吵人的鄰居，決定報警趕人。

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王男得知報警後，反而抓狂，開始攻擊一旁的浪板，因擔心遭到破壞後，他爬進屋內，決定走出去跟他談，等警察過來，對方仍不罷休，除了一直罵之外，也發生肢體衝突。

自己受傷之後，當下決定不能讓他逃逸，又抱住他，反而被甩到地上，頭部有受創，對方還想出腳攻擊，結果一聽到救護車鳴笛聲，王男就馬上逃上樓。

莊男就醫回來後，第一版的筆錄有要告對方殺人未遂，但警方卻稱依驗傷單的傷勢，只有挫傷，後面的筆錄就改依傷害、毀損等罪送辦，若要依殺人未遂罪，則可到檢察官那邊再提。因此認定警方想吃案，家人便PO在臉書上控訴。

基隆警方則澄清表示，案發當天就派同仁前往現場處理，但因抵達時，嫌疑人已經離開現場，便先協助當事人就醫，並依法受理案件。隨後，也依規定通知王男到場說明，全案則依傷害、毀損等罪嫌將王男函送法辦，並沒有吃案情形。

據悉，依照現場影像顯示，莊、王2人在住處樓下發生衝突，但王男並無殺人犯意也無持凶器攻擊對方，難以認定涉犯殺人未遂罪。

居住在附近的鄰居則表示，王男居住在該處，讓人天天提心吊膽，有時候會刻意在深夜發出聲響，擾人安寧，但報警後就會停止聲音，雖曾考慮搬離該處，但畢竟居住多年已經習慣，目前仍在考慮當中。

警方也指出，王男曾多次遭鄰里報案妨害安寧，均有依照程序派員至現場進行處置及勸導，當下王男皆有接受勸導並立即停止行為；分局將持續加強周遭巡守，以維護社會秩序，保障居民的安寧。

雙方起先發生推擠衝突。（記者吳昇儒翻攝）

雙方發生肢體衝突，莊男遭壓制在下方。（記者吳昇儒翻攝）

莊男家屬在臉書上PO文質疑警方吃案。（翻攝自臉書社團基隆語）

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