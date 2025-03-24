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    檢舉直行車占道 他不爽警察沒開單幫全台求償被駁

    檢舉占用左轉車道直行，警方未舉發，男子訴願不成進一步打官司，還幫全國用路人向警方求償，每人求償1元。 此為示意照，非新聞中的道路，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    檢舉占用左轉車道直行，警方未舉發，男子訴願不成進一步打官司，還幫全國用路人向警方求償，每人求償1元。 此為示意照，非新聞中的道路，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    2025/03/24 09:14

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣李姓縣民檢舉直行車占左轉車道，不滿警方未舉發而提告，訴求將失職職員警移送懲戒法庭、警局登報道歉，並代「全國用路人」求償每人1元，合計2319萬餘元。台中高等行政法院地方行訴訟庭駁回其懲處、登報道歉等訴求，求償金額大，另移送高等行政訴訟庭；李男最後未繳納裁判費，求償之訴也遭駁。

    李姓縣民2022年5月下旬目擊竹山鎮集山路和延祥路口有直行汽車佔用左轉車道，後來向警方檢舉，但南投縣警方未舉發，他提訴願，縣府不予受理，他鍥而不捨地提起行政訴訟。

    李男認為，警方回覆檢舉的路口是虛實線並列，並非左轉專用道，因此不舉發。惟他詢問過交通部，堅持此為左轉車道，警方不舉發牴觸法規，且有圖利特定違規人之虞。

    李男打官司請求警方依法舉發、將行政失職之人員移送監察院和懲戒法庭；另南投縣警局須登報道歉。

    此外，警方已有多次不罰占用左右轉車道車輛的違規之舉，導致違規黑數龐大，基於公益訴訟，要求縣警局給付全國用路人每人1元，合計2319萬4554元。

    台中高等行政法院地方行訴訟庭法官審酌，檢舉交通違規是為確保交通安全之公共法益，警方回覆不構成違規，並未對檢舉人權利發生法律效果。況且行政法院對公務員懲戒案無審判權，自無須移送監察院和懲戒法庭。

    李男代全國人求償金額高，須移高等行政訴訟庭，惟移至高等行政訴訟庭後，李男未繳納裁判費，逾期未補正，高等行政訴訟庭駁回代求償之訴。

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