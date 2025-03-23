南廠保安宮內裝32支監視器 賊偷緣金箱迅速被逮

李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走。（圖擷取自四安境南廠代天府保安宮粉專）

2025/03/23 15:02

〔記者王姝琇／台南報導〕白蓮聖母聖水緣金箱遭竊，南廠保安宮昨日在臉書公布監視器畫面，發文指出：「好大膽啊你！剛偷完全家超商，竟然還敢再來這裡！你不知道我們廟裡有32台攝影機，幾乎沒有任何死角的監控嗎？」報警處理，下午就帶回李姓嫌犯到案，依竊盜罪函送法辦。

李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走，殊不知南廠保安宮內設置多達32台攝影機完全無死角，廟方也公布男子偷走緣金箱不同角度的影片。

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監視器拍下該名男子行竊前還先拜拜，網友紛紛留言：「要幹壞事之前還記得先拜拜？挺虔誠的」、「敢在太歲頭上動土」、「連神明的油香錢也敢拿」、「王爺顯神烕很快就破案了」。

南市警第2分局中正派出所接獲報案，查出涉嫌男子於清晨6點多潛入廟中，偷走約3000元香油錢；所長沈振莘率員警擴大調閱監視器，多方查訪並逐一過濾比對竊嫌特徵，查出是日前在超商行竊的30多歲李姓男子，昨天下午2點多將人帶回到案。

據了解，李男已將香油錢花完，承認是因缺錢花用、肚子餓，才會行竊廟方香油錢與超商食物，全案依竊盜罪函送法辦。廟方也再次發文，感謝員警們的努力。

李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走。（圖擷取自四安境南廠代天府保安宮粉專）

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