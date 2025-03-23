為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南廠保安宮內裝32支監視器 賊偷緣金箱迅速被逮

    李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走。（圖擷取自四安境南廠代天府保安宮粉專）

    李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走。（圖擷取自四安境南廠代天府保安宮粉專）

    2025/03/23 15:02

    〔記者王姝琇／台南報導〕白蓮聖母聖水緣金箱遭竊，南廠保安宮昨日在臉書公布監視器畫面，發文指出：「好大膽啊你！剛偷完全家超商，竟然還敢再來這裡！你不知道我們廟裡有32台攝影機，幾乎沒有任何死角的監控嗎？」報警處理，下午就帶回李姓嫌犯到案，依竊盜罪函送法辦。

    李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走，殊不知南廠保安宮內設置多達32台攝影機完全無死角，廟方也公布男子偷走緣金箱不同角度的影片。

    監視器拍下該名男子行竊前還先拜拜，網友紛紛留言：「要幹壞事之前還記得先拜拜？挺虔誠的」、「敢在太歲頭上動土」、「連神明的油香錢也敢拿」、「王爺顯神烕很快就破案了」。

    南市警第2分局中正派出所接獲報案，查出涉嫌男子於清晨6點多潛入廟中，偷走約3000元香油錢；所長沈振莘率員警擴大調閱監視器，多方查訪並逐一過濾比對竊嫌特徵，查出是日前在超商行竊的30多歲李姓男子，昨天下午2點多將人帶回到案。

    據了解，李男已將香油錢花完，承認是因缺錢花用、肚子餓，才會行竊廟方香油錢與超商食物，全案依竊盜罪函送法辦。廟方也再次發文，感謝員警們的努力。

    李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走。（圖擷取自四安境南廠代天府保安宮粉專）

    李姓竊賊日前在超商行竊，昨清晨又溜進南廠保安宮先向神明拜拜，再將緣金箱整箱偷走。（圖擷取自四安境南廠代天府保安宮粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播