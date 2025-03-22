男子投資詐團獲利2萬欲加碼40萬 金山警與銀行行員成功阻詐保積蓄

新北市金山區何姓（右）男子到銀行提領40萬元投資，銀行行員與金山警分局警員聯手拆穿詐團詐騙伎倆，成功保住他40萬元積蓄。 （記者林嘉東翻攝）

2025/03/22 12:33

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區何姓男子接獲投資訊息，誤信詐團設下騙局，加入LINE投資群組，雖成功獲利2萬元，但在詐團慫恿下，昨欲再加碼40萬元投資，到銀行提領存款時，被機警行員攔阻，新北市金山警分局金山派出所2名警員獲報趕抵加入勸阻行列，拆穿詐團「放長線釣大魚」的詐騙伎倆，成功保住他40萬元積蓄。

金山警分局金山派出所昨接獲淡水一信金山分社來電稱，何姓存款戶到銀行提領新台幣40萬元，疑似遭到詐騙，警員張芸熏、徐詣庭火速趕至銀行，才知道何男2月20日在臉書看到投資訊息後，一步步掉入詐團設下的圈套。

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警方指出，何男依投資訊息引導，加入LINE投資群組後，成功獲利2萬元，詐團在取得何信任後，慫恿他加碼投資40萬元，何男為想繼續獲利，才到銀行提領現金交付詐團，還好銀行的行員機警連忙攔阻，員警獲報加入勸阻行列，成功阻止何男匯款。

金山警分局長沈明義呼籲，市民應謹記「三不原則」，不點連結、不輕信、不匯款，遇可疑投資應求證，並撥打165反詐騙專線查證，切勿輕信陌生投資管道及資訊，才可避免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市金山區何姓（左2）男子到銀行提領40萬元投資，銀行行員與金山警分局警員聯手拆穿詐團詐騙伎倆，成功保住他40萬元積蓄。 （記者林嘉東翻攝）

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