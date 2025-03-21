挪威「森林比丘」杉林溪迷路 警民聯手助棲身

挪威「森林比丘」（中）在南投竹山鎮杉林溪迷路，竹山警方聯繫鎮上德山寺協助，讓國外迷路修行者獲得棲身之所。（竹山警方提供）

2025/03/21 16:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕來自挪威的25歲苦行「森林比丘」，19日在南投竹山鎮杉林溪聯外道路迷路，好心民眾將其接到竹山警分局求助，警方當時考量天色已晚，便協調附近德山寺安置，讓國外的迷路修行者暫獲棲身之所。

竹山警方今表示，民眾因語言不通，才將比丘尼載往分局，值班員警透過手機翻譯軟體溝通，得知係因天色已晚，難以找到合適住宿地點，之後則嘗試聯繫附近佛寺，並獲鎮上德山寺伸援，可作暫時歇息處所，比丘尼之後恢復體力，也前往下一個旅程，並感謝台灣民眾與警方的協助。

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德山寺回應，該名挪威出家人是所謂的「森林比丘」，通常是步行到山區森林修行，有時會餐風露宿，屬於修行的一部分，該名比丘尼因得知台灣有許多高山與森林，才會來到竹山修行，一般「森林比丘」年輕時就是苦行修練，年紀大時才會回到寺院修行。

前幾天因天氣不佳，在熱心民眾與警方協助下來到寺院暫住，該寺也為比丘尼提供餐食，由於同為出家人，希望能在其修行過程中盡份心力。

挪威「森林比丘」在南投竹山鎮杉林溪迷路，竹山警方聯繫鎮上德山寺協助，讓國外迷路修行者獲得棲身之所。（竹山警方提供）

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